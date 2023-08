Eines der Sportfotos des letzten Jahres: Roger Federer und Rafael Nadal weinend nach dem letzten Profispiel Federers am Laver Cup in London Imago

Tennisstar Roger Federer wird ein Jahr nach seinem letzten Spiel als Profi beim Laver Cup in kanadischen Vancouver im September nochmals für seine Ausnahmekarriere gefeiert.

Der 20-fache Grand-Slam-Champion und Mitbegründer des Laver Cups wird in der Rogers Arena von Vancouver zum Auftakt des Showkampfs zwischen den Kontinenten am 22. September als Ehrengast auf dem schwarzen Court präsent sein, wie die Organisatoren mitteilten.

Der 42-jährige Basler soll vom ehemaligen Profi und jetzigen TV-Experten Jim Courier interviewt werden und dabei auch Fragen der Fans beantworten. Am 23. September 2022 hatte Federer beim Laver Cup in London an der Seite von Rafael Nadal für das Team Europa sein letztes Spiel bestritten. Das Bild Federers, wie er nach der Partie weinend neben dem ebenfalls weinenden Nadal auf der Spielerbank sitzt, war eines der beeindruckendsten Sportfotos des vergangenen Jahres.

sda / mar