Rebeka Masarova startet mit drei Siegen ins WTA-Turnier von Austin, Texas

Die 26-jährige Baslerin Rebeka Masarova kommt in Form. In Austin, Texas, schlägt sie Xinyu Wang (WTA 30) aus China in 67 Minuten 6:3, 6:2.

Gegen die 90 Plätze besser klassierte Wang feierte Masarova (WTA 120) bereits den dritten Sieg innerhalb von 48 Stunden. Übers Wochenende besiegte sie in der Qualifikation die Polin Gina Feistel (6:2, 6:4) und die ehemalige amerikanische Weltnummer 35 Madison Brengle (3:6, 6:3, 6:4). Anfang Februar hatte Masarova gegen Xinyu Wang in Cluj (ROU) noch 4:6, 2:6 verloren.

Drei Siege hintereinander feierte Masarova zuletzt letzten Sommer auf Rasen in Berlin. In den Achtelfinals trifft sie auf die Amerikanerin Whitney Osuigwe (WTA 163), die wie sie die Qualifikation überstanden hat.