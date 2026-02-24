  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dritter Sieg in Folge Formstarke Rebeka Masarova schlägt Weltnummer 30

SDA

24.2.2026 - 07:28

Rebeka Masarova startet mit drei Siegen ins WTA-Turnier von Austin, Texas
Rebeka Masarova startet mit drei Siegen ins WTA-Turnier von Austin, Texas
Keystone

Die 26-jährige Baslerin Rebeka Masarova kommt in Form. In Austin, Texas, schlägt sie Xinyu Wang (WTA 30) aus China in 67 Minuten 6:3, 6:2.

Keystone-SDA

24.02.2026, 07:28

24.02.2026, 08:12

Gegen die 90 Plätze besser klassierte Wang feierte Masarova (WTA 120) bereits den dritten Sieg innerhalb von 48 Stunden. Übers Wochenende besiegte sie in der Qualifikation die Polin Gina Feistel (6:2, 6:4) und die ehemalige amerikanische Weltnummer 35 Madison Brengle (3:6, 6:3, 6:4). Anfang Februar hatte Masarova gegen Xinyu Wang in Cluj (ROU) noch 4:6, 2:6 verloren.

Drei Siege hintereinander feierte Masarova zuletzt letzten Sommer auf Rasen in Berlin. In den Achtelfinals trifft sie auf die Amerikanerin Whitney Osuigwe (WTA 163), die wie sie die Qualifikation überstanden hat.

Meistgelesen

«Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land
Heiratsstrafe vor dem Aus – wer zahlt künftig mehr Steuern?
So treibt Trump Island, den «52. Bundesstaat», in die Arme der EU

Videos aus dem Ressort

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

24.02.2026

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Psychische Belastungen galten im Spitzensport lange als Tabuthema. Inzwischen sprechen immer mehr Athlet*innen offen über mentale Herausforderungen. Das Video zeigt, wie mentale Stärke im Kunstturnen über Erfolg und Rückschläge mitentscheidet.

23.02.2026

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

Sensation im Jahre 1996: Rosenborg schiesst Milan aus der Champions League

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennis-Legende in Dubai. Wawrinka über Federer auf der Tribüne: «Das bringt zusätzlichen Druck»

Tennis-Legende in DubaiWawrinka über Federer auf der Tribüne: «Das bringt zusätzlichen Druck»

ATP Dubai. Wawrinka in Dubai im Achtelfinal

ATP DubaiWawrinka in Dubai im Achtelfinal

ATP Doha. Alcaraz mit Machtdemonstration

ATP DohaAlcaraz mit Machtdemonstration