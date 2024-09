Nicht nur Mario steht vor einem Rätsel. Nintendo

Nintendo arbeitet neben einem Nachfolger ihrer Spielkonsole auch noch an anderen Geräten. Bei diesem Patent fragen sich allerdings viele Fans, worum es sich handeln könnte.

Nintendo hat am Wochenende bei der Federal Communications Commission (FCC) in den USA ein bislang unbekanntes kabelloses Gerät eingereicht. Dabei handelt es sich nicht um die heiss erwartete neue Konsole Switch 2, die vor April 2024 enthüllt werden soll. Stattdessen trägt das neue Modell die Bezeichnung «CLO-001», was darauf hindeutet, dass es sich um eine vollkommen neue Produktlinie handeln könnte.

Kein eigenständiges Produkt

Die Dokumente, die bei der FCC eingereicht wurden, bieten wenig Aufschluss darüber, was das Gerät genau ist. Auffällig ist jedoch, dass es lediglich als «kabellos» beschrieben wird und nicht als «kabellose Spielkonsole» oder als Zubehör wie ein Joy-Con-Controller. Ein einfaches Diagramm zeigt nur, wo das Label auf der Unterseite mit quadratischer Grundfläche und abgerundeten Ecken angebracht wird.

Die Informationen deuten darauf hin, dass das CLO-001 kein tragbares Zubehör ist. Es besitzt keinen eigenen Akku und kann nur im angeschlossenen Zustand betrieben werden. Bei den Tests wurde es über das gleiche USB-C-Ladegerät betrieben, das auch für die Nintendo Switch verwendet wird.

Eher nicht zeitgemäss verfügt das ominöse Produkt auch nicht über ein schnelles WLAN-Modul oder Bluetooth. Stattdessen ist es mit einem 2,4GHz-WLAN-Modul sowie einem 24GHz-Bewegungssensor ausgestattet. Gerade dieser ist ein interessantes Detail, denn solche werden nur eingesetzt um Gesten zu erkennen oder die Anwesenheit von Personen zu überprüfen.

Spekulationen um die mögliche Verwendung

Einige Experten vermuten deshalb, dass es sich um ein neues Gerät zur Gestensteuerung handeln könnte. Alternativ könnte es ein verbessertes Dock für eine Konsole oder ein neues Gerät für Themenparks wie Super Nintendo World sein. Ebenfalls denkbar ist ein Produkt im Bereich der Augmented Reality (AR), das reale Objekte erfasst und in virtuelle Umgebungen integriert.

Ein weiteres Gerücht bringt eine alte Idee von Nintendo wieder ins Spiel: die «Quality of Life»-Initiative. Vor rund zehn Jahren hatte Nintendo bereits an einem Schlafüberwachungsgerät gearbeitet, das jedoch nie marktreif wurde.

Trotz der Spekulationen bleibt unklar, um was es sich nun tatsächlich handelt. Die eingereichten Dokumente liefern nur spärliche Hinweise, und Nintendo selbst hat sich bislang nicht zum Patent geäussert. Angesichts der bevorstehenden Ankündigung der Switch 2 in den kommenden Monaten ist dies jedoch nur ein weiteres Puzzlestück in der Gerüchteküche rund um Nintendos Zukunftspläne.