Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Rapper Bushido, musste nach einem Missgeschick mit einem Wattestäbchen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Experten raten dringend von der Verwendung solcher Stäbchen im Ohr ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Bushido, musste nach einem abgebrochenen Wattestäbchen im Ohr notfallmässig ins Spital, wo Ärzte das steckengebliebene Stück entfernten.

Experten warnen weiterhin vor der Nutzung von Wattestäbchen im Ohr, da sie Verletzungen wie Mikrorisse oder Trommelfellschäden verursachen können.

HNO-Ärzte empfehlen stattdessen, die natürliche Selbstreinigung des Ohrs zu unterstützen und im Zweifel sanfte Methoden wie Waschlappen und warmes Wasser zu nutzen. Mehr anzeigen

Anna-Maria Ferchichi, bekannt als die Ehefrau des Rappers Bushido, erlebte kürzlich eine unangenehme Überraschung.

Beim Versuch, ihre Ohren mit einem Wattestäbli zu reinigen, brach dieses ab und ein Teil blieb in ihrem Ohr stecken.

Der Vorfall ereignete sich spät in der Nacht, als sie und ihr Mann sich gerade schlafen legen wollten. «Ich weiss nicht, was mich geritten hat», kommentierte Ferchichi auf Instagram und berichtete von den Schmerzen und dem beeinträchtigten Gehör, die sie die ganze Nacht über begleiteten.

Am nächsten Morgen suchte sie sofort ein Spital auf, wo das abgebrochene Stück von den Ärzten entfernt wurde.

Dieser Vorfall ist ein weiteres Beispiel dafür, warum Experten seit Langem vor der Verwendung von Wattestäbchen im Ohr warnen.

Die Gefahren von Wattestäbchen

HNO-Arzt Dr. Mark Jakob erklärte bereits 2023 in einem Interview mit «rtl.de», dass Wattestäbchen, Ohrenkerzen und Öle keine geeigneten Mittel zur Ohrenreinigung sind. «Man wischt den Gehörgang intensiv aus, was zu Mikrorissen führen kann, die sich entzünden», so Jakob.

Zudem besteht die Gefahr, dass Ohrenschmalz tiefer in den Gehörgang gedrückt wird, was das Trommelfell blockieren kann. In solchen Fällen bleibt oft nur der Gang zum HNO-Arzt, um das Ohr professionell reinigen zu lassen.

Weitere mögliche Verletzungen durch unsachgemässe Ohrenreinigung umfassen Trommelfellverletzungen, die zu Hörverlust führen können, sowie Juckreiz, Trockenheit und Mittelohrentzündungen.

Natürliche Reinigung des Ohrs

Tatsächlich ist es meist gar nicht nötig, das Ohr von innen zu reinigen. Der Körper erledigt dies von selbst, indem er beim Kauen Ohrenschmalz, das Schmutz und Staub enthält, aus dem Gehörgang transportiert. Ein übermässiger Gebrauch von Wattestäbchen kann sogar dazu führen, dass der Körper mehr Ohrenschmalz produziert.

Dr. Jakob empfiehlt, das Ohr in Ruhe zu lassen. Sollte dennoch ein Reinigungsbedürfnis bestehen, sei es besser, einen Waschlappen und warmes Wasser zu verwenden, um das Ohr sanft auszuspülen.

Anna-Maria Ferchichi hat aus ihrem Erlebnis gelernt und verspricht, in Zukunft vorsichtiger zu sein. «Jetzt bin ich vorsichtiger!», schrieb sie auf Instagram.

