Monchi von Feine Sahne Fischfilet: «Das Problem ist viel grösser als Alice Weidel» Der Frontmann der deutschen Band Feine Sahne Fischfilet ist bekannt für Punkrock und sein Engagement gegen Nazis. Jan «Monchi» Gorkow spricht mit blue News über das Vatersein und die AfD-Chefin Alice Weidel. 15.08.2025

Der Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet ist bekannt für Punkrock und sein Engagement gegen Rechtsextreme. Jan «Monchi» Gorkow spricht über das Vatersein – und er sagt, was er von AfD-Chefin Alice Weidel hält.

Bettina Bestgen Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Feine Sahne Fischfilet geben in diesem Sommer nur ein einziges Konzert in der Schweiz – heute Abend am Openair Gampel.

Im Gespräch mit blue News Host Bettina Bestgen verrät Sänger Jan «Monchi» Gorkow, was er von AfD-Chefin Alice Weidel hält, die seit Jahren mehrheitlich in der Schweiz lebt.

Der 37-jährige Musiker erzählt zudem ganz offen, was sich in seinem Leben verändert hat, seit er Vater einer Tochter geworden ist.

blue News überträgt das Gampel-Konzert von Feine Sahne Fischfilet heute ab 22.45 Uhr. Mehr anzeigen

Sänger Jan Gorkow alias Monchi und seine Kollegen von Feine Sahne Fischfilet geben in diesem Sommer nur ein einziges Konzert in der Schweiz – heute Abend in Gampel.

Dafür sind die fünf Musiker extra 18 Stunden mit dem Bus von der Ostsee ins Wallis gefahren. So viel Einsatz soll belohnt werden, findet Monchi – und fordert die Festivalbesucher*innen heraus:

«Ich will morgen Abend an der Ostsee liegen und sagen können: Dicker, wie geil war es in Gampel.»

Monchi: «So etwas Emotionales habe ich noch nie gesungen»

Im Gespräch mit blue News Host Bettina Bestgen geht es aber nicht nur um Musik, sondern Monchi spricht auch darüber, wie ihn das Vatersein verändert hat.

Der Sänger erwähnt dabei den Song. «Haut an Haut». «So etwas Emotionales habe ich noch nie gesungen», so der 37-Jährige. Das kommt nicht von ungefähr. Schliesslich verrät Monchi im Lied ein Geheimnis.

Mag manch eine*r bei der Zeile «Steh vor 10000 Leuten und denk nur an Dich» noch an ein Liebesbekenntnis für seine Partnerin denken, so dürfte spätestens beim Satz «Alle sagen, Du siehst aus wie ich.» klar sein, wer damit gemeint ist: die Tochter von Monchi.

Der Frontmann der deutschen Punkband Feine Sahne Fischfilet ist zudem bekannt für sein Engagement gegen Nazis und Rechtsextreme.

Im Gespräch mit Bettina Bestgen spricht der Sänger über die AfD-Chefin Alice Weidel, die seit Jahren mehrheitlich in der Schweiz lebt. Und er sagt, was er von der Forderung hält, dass die Politikerin künftig wieder in Deutschland leben sollte.

