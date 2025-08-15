  1. Privatkunden
Openair Gampel 2025 Wie gut ist dein Wallissertitsch? – Was heisst Geifetsch?

Carlotta Henggeler

15.8.2025

Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test

Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test

Das Openair Gampel ist am Donnerstag gestartet. blue News Host Bettina Bestgen hat bei den Wallilser Festivalbesuchern nach ihren liebsten Mundart-Wörtern nachgefragt. Verstehst du dabei nur Bahnhof? Wir auch.

14.08.2025

In Gampel ist Openair-Zeit. blue News hat sich unter die Festivalbesucher*innen gesellt und sie nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt. Auf zum grossen Walliserdeutsch-Test.

Carlotta Henggeler

15.08.2025, 15:46

15.08.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier Tage Openair-Party bei bestem Sommerwetter und Raclette: Vom 14. bis 17. August startet in Gampel «Ischii Party».
  • Die diesjährigen Headliner sind top. Darunter sind Kontra K., Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet und Fanta Vier.
Mehr anzeigen

Gampel ist im Festival-Fieber. Bis Sonntag läuft «Ischii Party», auch bekannt als Openair Gampel.

blue News Host Bettina Bestgen hat sich unter die Partycrowd geschlichen und die Walliser*innen nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt.

Bist du bereit für den grossen Walliserdeutsch-Test?

Dann schau dir das obige Video an. Kleiner Trost: Auch wir von blue News haben nur Bahnhof verstanden.

