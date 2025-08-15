Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test
Das Openair Gampel ist am Donnerstag gestartet. blue News Host Bettina Bestgen hat bei den Wallilser Festivalbesuchern nach ihren liebsten Mundart-Wörtern nachgefragt. Verstehst du dabei nur Bahnhof? Wir auch.
14.08.2025
In Gampel ist Openair-Zeit. blue News hat sich unter die Festivalbesucher*innen gesellt und sie nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt. Auf zum grossen Walliserdeutsch-Test.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Vier Tage Openair-Party bei bestem Sommerwetter und Raclette: Vom 14. bis 17. August startet in Gampel «Ischii Party».
- Die diesjährigen Headliner sind top. Darunter sind Kontra K., Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet und Fanta Vier.
Gampel ist im Festival-Fieber. Bis Sonntag läuft «Ischii Party», auch bekannt als Openair Gampel.
blue News Host Bettina Bestgen hat sich unter die Partycrowd geschlichen und die Walliser*innen nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt.
Bist du bereit für den grossen Walliserdeutsch-Test?
Dann schau dir das obige Video an. Kleiner Trost: Auch wir von blue News haben nur Bahnhof verstanden.
Mehr Videos aus dem Ressort
Eine Einladung zur Poolparty und andere hitzige Weisheiten
Das Openair Gampel VS ist in vollem Gang – mit Temperaturen über 35 Grad. Für Abkühlung sorgen neben Schattenzelten und Wasserspendern auch Schneekanonen. blue News Host Bettina Bestgen wird derweil zu einer Poolparty eingeladen ...
15.08.2025