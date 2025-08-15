Openair Gampel: Der grosse Walliserdeutsch-Test Das Openair Gampel ist am Donnerstag gestartet. blue News Host Bettina Bestgen hat bei den Wallilser Festivalbesuchern nach ihren liebsten Mundart-Wörtern nachgefragt. Verstehst du dabei nur Bahnhof? Wir auch. 14.08.2025

In Gampel ist Openair-Zeit. blue News hat sich unter die Festivalbesucher*innen gesellt und sie nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt. Auf zum grossen Walliserdeutsch-Test.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Tage Openair-Party bei bestem Sommerwetter und Raclette: Vom 14. bis 17. August startet in Gampel «Ischii Party».

Die diesjährigen Headliner sind top. Darunter sind Kontra K., Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet und Fanta Vier. Mehr anzeigen

Gampel ist im Festival-Fieber. Bis Sonntag läuft «Ischii Party», auch bekannt als Openair Gampel.

blue News Host Bettina Bestgen hat sich unter die Partycrowd geschlichen und die Walliser*innen nach ihren liebsten Mundart-Ausdrücken gefragt.

Bist du bereit für den grossen Walliserdeutsch-Test?

Dann schau dir das obige Video an. Kleiner Trost: Auch wir von blue News haben nur Bahnhof verstanden.

