Rapperin Cachita: «Die Erwartungshaltung an Frauen regt mich auf» Die Zürcher Rapperin Cachita verrät im Gespräch mit blue News über die konservative Erwartungshaltung gegenüber Frauen in der Schweizer Musikszene und fordert mehr Gleichstellung. 14.08.2025

Die Zürcher Rapperin Cachita verrät im Gespräch mit blue News über die konservative Erwartungshaltung gegenüber Frauen in der Schweizer Musikszene und fordert mehr Gleichstellung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rapperin Cachita hat mit Sängerin Gigi den Song «Schön» veröffentlicht. Das Lied thematisiert – mit einem Augenzwinkern – das klassische konservative Bild der Hausfrau.

Im Gespräch mit blue News am Openair Gampel kritisiert die 25-jährige Musikerin die gesellschaftlichen Erwartungen an junge Frauen. Mehr anzeigen

Ganz schlicht heisst der neue Song von Cachita und Gigi: «Schön». Im Video dazu schlüpfen die beiden in die Rolle konservativer Hausfrauen, die jedes Klischee bedienen.

Ein augenzwinkernder Track voller Anspielungen und Ironie auf den Tradwives-Trend.

Am Openair Gampel spricht Cachita mit blue News Host Bettina Bestgen über gesellschaftliche Erwartungen an junge Frauen, über Vorbilder und Gleichstellung.

Mehr Videos aus dem Ressort