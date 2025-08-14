  1. Privatkunden
Openair Gampel im Ticker Cachita heizt ein +++ Sandsturm fegt über das Gelände

Valérie Glutz

14.8.2025

Vier Tage Openair-Party bei bestem Sommerwetter und Raclette: Vom 14. bis 17. August startet in Gampel «Ischii Party». Die diesjährigen Headliner sind top. Darunter sind Kontra K., Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet und Fanta Vier.

,

Carlotta Henggeler, Bruno Bötschi

14.08.2025, 15:27

14.08.2025, 17:58

Openair Gampel 2025

  • Vier Tage Openair-Party bei bestem Sommerwetter und Raclette: Vom 14. bis 17. August startet in Gampel «Ischii Party».
  • Die diesjährigen Headliner sind top. Darunter sind Kontra K., Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet und Fanta Vier.
  • Alle Infos und das komplette Line-up findest du hier.
Mehr anzeigen

Bist du am Gampel?

  • Und du hast etwas Besonderes erlebt? Oder coole Fotos und Videos gemacht? Dann teile es mit uns!
  • Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp unter +41 79 282 27 12 oder per E-Mail .
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 17:45

    Verrücktes Wetter

    Hallo Sahara, hier weht ein Sandsturm übers Gelände.
    Hallo Sahara, hier weht ein Sandsturm übers Gelände.
    blue News/Madcom

    Ein Sandsturm fegt über das Areal …

  • 17:30

    Cachita heizt ein – mit Zürcher Tanzprofi

    Eine geballte Ladung Latin, R&B, Rap und Urban liefert CACHITA! Die Show ist der perfekte Start in ein Openair-Weekend mit Good Vibes.

    Über 800 Mitbewerber*innen. Diese Zürcherin hat alle ausgestochen – und tanzt am ESC vor Millionenpublikum

    Über 800 Mitbewerber*innenDiese Zürcherin hat alle ausgestochen – und tanzt am ESC vor Millionenpublikum

    Und ESC-Tänzerin Zoey May aus Zürich unterstützt Cachita on Stage. Woho!

  • 15:50

    31 Grad – und gute Laune überall

    Die ersten Acts haben in Gampel am Donnerstag losgelegt. Deer Park Avenue heizen ein. 
    Die ersten Acts haben in Gampel am Donnerstag losgelegt. Deer Park Avenue heizen ein. 
    blue News

    31 Grad – das Openair Gampel ist gestartet. Unter den ersten Acts: Deer Park Avenue. Das Schwesternduo rockt mit einem Mix aus Pop-Punk und Alternative Rock. Ihre energiegeladenen Tracks und mitreissenden Melodien sind ein Muss für Fans von kraftvollen Gitarrenriffs.

    Was für ein Startschuss … 

  • «Ischii Party»: Bestes Sommerwetter und feinstes Line-up

    «Mitsch dri» – Musst. Du. Gesehen. Haben.

    «Mitsch dri» – Musst. Du. Gesehen. Haben.

    Die Festival-Satire ist zurück! «Mitsch dri – Backstage Openair Gampel» liefert absurde Einblicke hinter die Kulissen des Openair Gampel – mit viel Witz, Selbstironie und einer Prise Wahnsinn.

    11.07.2025

    Es ist in diesem heissen Sommer 2025 eines der letzten grossen Openairs – aber auch eines der besten: das Gampel Festival.

    Wer einmal dabei war, der weiss: Die Walliser wissen, wie man ein geiles Festival auf die Beine stellt. Dazu braucht es auch keine überteuerten Marketing-Fuzzis, wie der Gampel-Trailer 2025 suggeriert – Augenzwinker, Augenzwinker. Bist du ready für The Kolors; Kontra K. und Co.? Wir schon, let's go!

    Damit du keinen Gig verpasst – hier das Line-up von Donnerstag.
    Damit du keinen Gig verpasst – hier das Line-up von Donnerstag.
    Screenshot openairgampel.ch

  • Wer sorgt am Openair eigentlich für Ordnung?

    Unterwegs mit der Gampel-Putzcrew: Wenn riesige Staubsauger Unmengen an Müll einsammeln

    Unterwegs mit der Gampel-Putzcrew: Wenn riesige Staubsauger Unmengen an Müll einsammeln

    Wenn die letzten Feierwütigen ihre Partynacht langsam beenden, beginnt für die Putz-Equipe die Arbeit. blue Music Host Bettina Bestgen hat die Crew besucht – und auch gleich mit angepackt.

    16.08.2024

  • 17. August, 13 Uhr

    Gönn dir das Gampel vom Sofa aus!

    Konzerte im Live-Stream. Der Festivalsommer läuft – und du bist live dabei

    Konzerte im Live-StreamDer Festivalsommer läuft – und du bist live dabei

    • Mehr anzeigen

Willst du mehr über Cachita erfahren? Die Sängerin war zu Gast bei «On the Rocks».

«On the Rocks» mit Cachita

«On the Rocks» mit Cachita

Cachita ist der neue Star am Musikhimmel! Mit kritischen Texten und viel Feminismus bringt sie frischen Wind in die Szene. Bei Frank Richter in «On The Rocks» spricht sie über Female Empowerment, Selbstbestimmung und ihre Headline-Tour.

26.09.2024

