Musikfan baut für seine Freunde Wohlfühloase aus Rimini-Sand Sage und schreibe 30 Kilogramm Sand transportierte ein Musikfan vom italienischen Rimini ans Openair Gampel. Seine Idee: eine Wohlfühloase für sich und seine Freunde einrichten. 15.08.2025

Sage und schreibe 30 Kilogramm Sand transportierte ein Musikfan vom italienischen Rimini ans Openair Gampel. Seine Idee: Eine Wohlfühloase für sich und seine Freunde auf dem Festivalgelände einrichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Gampel-Besucher wollte ein Stück Italien aus den Sommerferien mit nach Hause nehmen.

Am Ende seiner Ferien in Rimini packte der Mann deshalb nicht nur das Strandtuch und die Sonnencreme in seinen Koffer, sondern er lud zusätzlich 30 Kilo Sand in sein Auto.

Keine Freude an solchen sandigen Souvenirs haben die italienischen Zollbehörden. Die Strände würden durch den abgetragenen Sand und die fehlenden Steine auf lange Sicht irreparabel beschädigt.

Der Schweizer Musikfan hatte Glück, seine Fracht wurde von den Zollbeamten nicht entdeckt. Mehr anzeigen

Die Redaktion von blue News ist das ganze Wochenende live vor Ort auf dem Festivalgelände vom Openair Gampel und tickert für dich mit.

Du wirst also garantiert nichts verpassen.

