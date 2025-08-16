  1. Privatkunden
Rimini ins Wallis exportiert Musikfan baut für seine Freunde eine sandige Wohlfühloase

Bruno Bötschi

16.8.2025

Musikfan baut für seine Freunde Wohlfühloase aus Rimini-Sand

Musikfan baut für seine Freunde Wohlfühloase aus Rimini-Sand

Sage und schreibe 30 Kilogramm Sand transportierte ein Musikfan vom italienischen Rimini ans Openair Gampel. Seine Idee: eine Wohlfühloase für sich und seine Freunde einrichten.

15.08.2025

Sage und schreibe 30 Kilogramm Sand transportierte ein Musikfan vom italienischen Rimini ans Openair Gampel. Seine Idee: Eine Wohlfühloase für sich und seine Freunde auf dem Festivalgelände einrichten.

Bruno Bötschi

16.08.2025, 16:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gampel-Besucher wollte ein Stück Italien aus den Sommerferien mit nach Hause nehmen.
  • Am Ende seiner Ferien in Rimini packte der Mann deshalb nicht nur das Strandtuch und die Sonnencreme in seinen Koffer, sondern er lud zusätzlich 30 Kilo Sand in sein Auto.
  • Keine Freude an solchen sandigen Souvenirs haben die italienischen Zollbehörden. Die Strände würden durch den abgetragenen Sand und die fehlenden Steine auf lange Sicht irreparabel beschädigt.
  • Der Schweizer Musikfan hatte Glück, seine Fracht wurde von den Zollbeamten nicht entdeckt.
Mehr anzeigen

Die Redaktion von blue News ist das ganze Wochenende live vor Ort auf dem Festivalgelände vom Openair Gampel und tickert für dich mit.

Du wirst also garantiert nichts verpassen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Eine Einladung zur Poolparty und andere hitzige Weisheiten

Eine Einladung zur Poolparty und andere hitzige Weisheiten

Das Openair Gampel VS ist in vollem Gang – mit Temperaturen über 35 Grad. Für Abkühlung sorgen neben Schattenzelten und Wasserspendern auch Schneekanonen. blue News Host Bettina Bestgen wird derweil zu einer Poolparty eingeladen ...

15.08.2025

Mehr zu Gampel

Openair Gampel im Ticker. Nickless nicht wiederzuerkennen +++ Unsere Favoriten: The Gampels

Openair Gampel im TickerNickless nicht wiederzuerkennen +++ Unsere Favoriten: The Gampels

Gleichstellung in der Schweiz. Rapperin Cachita: «Die Erwartungshaltung an Frauen regt mich auf»

Gleichstellung in der SchweizRapperin Cachita: «Die Erwartungshaltung an Frauen regt mich auf»

Stefanie Heinzmann. «Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Stefanie Heinzmann«Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

