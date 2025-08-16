  1. Privatkunden
Über 35 Grad am Openair Gampel Heiss und immer heisser – so kreativ trotzen die Fans der Hitze

Bruno Bötschi

16.8.2025

Heiss und immer heisser – Festivalfans werden für Abkühlungen total kreativ

Heiss und immer heisser – Festivalfans werden für Abkühlungen total kreativ

35 Grad und es wird immer heisser: Die Hitzewelle schlägt auch am Openair Gampel zu. Doch erfahrene Festivalgänger*innen wissen sich mit verschiedenen Abkühlungstechniken zu helfen.

15.08.2025

35 Grad und es wird immer heisser: Die Hitzewelle schlägt auch am Openair Gampel zu. Doch die Festivalgänger*innen wissen sich mit ausgeklügelten Abkühlungstechniken zu helfen.

Bruno Bötschi

16.08.2025, 11:10

16.08.2025, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Openair Gampel erlebt an diesem Wochenende Temperaturen von über 35 Grad.
  • Aber die Hitze scheint kreativ zu machen: Die Festivalfans finden Wege zur Abkühlung.
  • Und wenn gar nichts mehr hilft, dann wird dem Mami daheim angerufen.
Mehr anzeigen

Die Redaktion von blue News ist das ganze Wochenende live vor Ort auf dem Festivalgelände vom Openair Gampel und tickert für dich mit. Du wirst also garantiert nichts verpassen.

Eine Einladung zur Poolparty und andere hitzige Weisheiten

Eine Einladung zur Poolparty und andere hitzige Weisheiten

Das Openair Gampel VS ist in vollem Gang – mit Temperaturen über 35 Grad. Für Abkühlung sorgen neben Schattenzelten und Wasserspendern auch Schneekanonen. blue News Host Bettina Bestgen wird derweil zu einer Poolparty eingeladen ...

15.08.2025

