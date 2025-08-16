Heiss und immer heisser – Festivalfans werden für Abkühlungen total kreativ 35 Grad und es wird immer heisser: Die Hitzewelle schlägt auch am Openair Gampel zu. Doch erfahrene Festivalgänger*innen wissen sich mit verschiedenen Abkühlungstechniken zu helfen. 15.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Gampel erlebt an diesem Wochenende Temperaturen von über 35 Grad.

Aber die Hitze scheint kreativ zu machen: Die Festivalfans finden Wege zur Abkühlung.

Und wenn gar nichts mehr hilft, dann wird dem Mami daheim angerufen. Mehr anzeigen

