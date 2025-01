«Ich finde es schön, dass es Onlyfans gibt. Mir macht es möglich, dass ich mit meinen Fans interagieren kann»: Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz über ihren neuen Sponsor. Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Lisa Buckwitz wird von Onlyfans gesponsort. Während die deutsche Bob-Olympiasiegerin so ihre hohen Kosten decken kann, verfolgt das Online-Unternehmen mit dem Einstieg in den Spitzensport ein strategisches Ziel.

Die deutsche Bobpilotin Lisa Buckwitz lässt sich seit diesem Winter vom Erotikportal Onlyfans sponsoren.

Während die Bob-Olympiasiegerin von 2018 so ihre hohen Kosten decken kann, verfolgt das britische Unternehmen mit dem Einstieg in den Spitzensport ein klares strategisches Ziel.

Laut Medienwissenschaftlerin Lisa Andergassen versucht Onlyfans mit dem Sponsoring von Spitzensportler*innen, sich von seinem bisherigen Schmuddel-Image zu lösen. Mehr anzeigen

Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz hat ein sportlich erfolgreiches Wochenende hinter sich: Im deutschen Winterberg gewann die 30-Jährige nach ihrem samstäglichen Triumph im Monobob am Sonntag auch noch die Zweier-Konkurrenz.

Beim Weltcup-Auftakt Wochen im vergangenen Dezember fiel Buckwitz noch aus einem anderen Grund auf: In blauer Schrift auf schwarzem Grund, direkt unter der deutschen Post, zierte die Online-Plattform Onylfans ihren Bob.

Beim Namen Onlyfans denken die meisten Menschen wahrscheinlich eher an viel nackte Haut als an den Eiskanal und Kufen.

«Onlyfans ist so etwas wie das Instagram für Porno»

«Onlyfans ist so etwas wie das Instagram für Porno», sagt Medienwissenschaftlerin Lisa Andergassen gegenüber RBB24. Und weiter: «Man kann auf Onlyfans Inhalte hochladen, die man woanders nicht hochladen kann.»

Der überwiegend sexualisierte Inhalt steckt dabei hinter einer Bezahlschranke. Die Nutzer*innen müssen Abonnements abschliessen, um die Fotos und Videos der Creator*innen sehen zu können.

Zudem bekommen Follower*innen durch die bezahlten Abos die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in Chats und personalisiertem Content.

Lisa Buckwitz will keine Nacktbilder zeigen

Neben der Werbefläche auf ihrem Mono- und ihrem Zweierbob erstellte sich Lisa Buckwitz im Rahmen ihres Sponsorings auch einen Onlyfans-Account.

Auf Instagram zeigt sich die Bob-Olympiasiegerin von 2018 schon seit längerem in Badekleidern. Auf Onlyfans will sie ihren Fans nun noch mehr bieten – sprich: mehr Interaktion und exklusive Einblicke in das Leben als Leistungssportlerin.

Für 25 Dollar im Monat erhalten Abonnent*innen Zugang zu Inhalten, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. «Nacktbilder wird es jedoch nicht geben», stellt Buckwitz auf RBB24 klar.

Die Finanzierung durch den Sponsor Onlyfans ist für die deutsche Spitzensportlerin essenziell, da es in ihrer Randsportart schwierig ist, genügend Sponsoren zu finden.

Die Kosten für den Bobsport sind hoch, aber Lisa Buckwitz muss ihr Team und die Ausrüstung selbst finanzieren. Ein Kufensatz kann bis zu 8000 Euro kosten, was die Unterstützung durch Onlyfans umso wertvoller macht.

Onlyfans will sich von Schmuddel-Image lösen

Laut Medienwissenschaftlerin Andergassen versucht Onlyfans mit dem Sponsoring von Sportler*innen, sein Image zu verändern und sich von seinem bisherigen Schmuddel-Image zu lösen.

Das britische Unternehmen möchte Mainstream werden und sich von der direkten Verbindung zur Sexindustrie distanzieren. Der Einstieg in den Spitzensport könnte ein Schritt in diese Richtung sein.

Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz hat ein sportlich überaus erfolgreiches Wochenende hinter sich: Im deutschen Winterberg gewann die 30-Jährige nach ihrem samstäglichen Triumph im Monobob am Sonntag auch noch zusammen mit Neele Schulte die Zweier-Konkurrenz. Bild: IMAGO/Eibner

Bereits 2021 plante Onlyfans, explizite Inhalte von der Plattform zu entfernen, musste jedoch aufgrund des Widerstands der Creator*innen zurückrudern.

Nun könnte das Sponsoring von Spitzensportler*innen ein neuer Weg sein, um sich von der Erotikbranche zu lösen. Neben Lisa Buckwitz haben auch andere Athlet*innen aus Randsportarten Verträge mit Onlyfans abgeschlossen.

Lisa Buckwitz will gegen Vorurteile kämpfen

Onlyfans betont, dass es vor allem Athlet*innen in Nischensportarten unterstützen möchte, da diese oft Schwierigkeiten haben, ein grosses Publikum zu erreichen.

Lisa Andergassen sieht darin eine klare Strategie, um neue Märkte zu erschliessen und das Geschäftsmodell zu diversifizieren.

Trotz der Bemühungen von Onlyfans, sich von seinem bisherigen Image zu lösen, bleibt die Plattform für viele Nutzer*innen aufgrund ihrer Freizügigkeit attraktiv.

Lisa Buckwitz hingegen möchte mit den Vorurteilen aufräumen und sieht in Onlyfans vor allem eine Möglichkeit, mit ihren Fans in Kontakt zu treten: «Man hat als Mensch sehr viele Vorurteile. Ich würde vielen ans Herz legen, da einfach unvoreingenommen ranzugehen. (…) Ich finde es schön, dass es Onlyfans gibt. Mir macht es möglich, dass ich mit meinen Fans interagieren kann.»

