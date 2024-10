Lola Weippert geniesst ihre Ferien in Brasilien – doch ihre Follower*innen finden das nicht nur gut. picture alliance/ABBfoto

Eigentlich wollte Lola Weippert sich von ihren Instagram-Followern nur Tipps für eine Brasilien-Reise einholen. Doch nicht bei allen Fans kamen die Urlaubsgrüsse der RTL-Moderatorin gut an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lola Weippert teilte auf Instagram ihre Freude über eine Abenteuerreise nach Brasilien und bat ihre Follower um Reisetipps für São Paulo.

Unter den vielen Empfehlungen äusserten einige Follower Kritik an ihren häufigen Flugreisen und ihrem CO 2 -Fussabdruck.

Weipperts Reise hat auch berufliche Gründe, da sie eine Gewinnerin zum «Tomorrowland Brasil»-Festival begleitet, wo diese einen DJ-Slot gewonnen hat. Mehr anzeigen

«Ich bin in Brasilien. Eine Woche Abenteuer!», freut sich Lola Weippert auf ihrem Instagram-Kanal. Dort veröffentlichte die «Temptation Island»-Moderatorin am Donnerstag zahlreiche Schnappschüsse aus der Millionenstadt São Paulo und fragte: «Habt ihr Tipps, was wir uns auf keinen Fall entgehen lassen dürfen?»

Viele ihrer rund 716'000 Follower kamen dem Aufruf der 28-Jährigen nach und teilten in der Kommentarspalte ihre Empfehlungen für einen gelungenen Urlaub.

«Wie viel möchte man fliegen?!»

Unter die zahlreichen Brasilien-Tipps mischte sich jedoch auch die ein oder andere kritische Stimme. «Wie viel möchte man fliegen?! Lola: Ja», ärgerte sich eine Nutzerin mit Blick auf Weipperts häufige Flugreisen. «So sympathisch ich sie finde, finde ich es mittlerweile schon heftig, wie oft hier um die halbe Welt gereist wird.» Das sah ein weiterer Fan ganz ähnlich. «Ich mag dich, aber dein CO 2 -Fussabdruck ist maximal eine Katastrophe», rügte er Weippert.

Deren Brasilien-Reise scheint indes gar nicht ausschliesslich privater Natur zu sein. «Morgen geht's aufs ‹Tomorrowland Brasil›, um meine Gewinnerin zu begleiten, die in unserer Morningshow einen DJ-Slot auf dem Festival gewonnen hat», erklärt die Radiomoderatorin. Sie freue sich auf «eine wilde Zeit» auf dem Festival. Auf die kritischen Kommentare zu ihrem Reiseverhalten hat Weippert bislang nicht reagiert.

