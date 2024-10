Deshalb war Loredana bei «DSDS» im Recall nicht dabei

Die Schweizer Rapperin Loredana musste die Recall-Show sausen lassen. Hier im Bild mit Pietro Lombardi, Dieter Bohlen und Beatrice Egli (v. l. n. r.). RTL

Bei «DSDS» spitzt sich der Kampf um die weiteren Plätze zu – die Recalls laufen. Und ein Juroren-Platz blieb leer. Rapperin Loredana erschien nicht zur Show. Was ist passiert?

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Loredana musste ihre Teilnahme am «DSDS»-Recall wegen gesundheitlicher Probleme absagen.

Die Luzerner Sängerin litt an akuten Zahnschmerzen und musste zum Zahnarzt. Sie reagierte allergisch auf die Betäubungsspritze.

Die Jury bleibt daher unvollständig, und die Kandidaten müssen ihre Performances vor Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice präsentieren. Mehr anzeigen

Für die 109 verbliebenen Kandidaten von «Deutschland sucht den Superstar» («DSDS») beginnt die nächste entscheidende Phase: Der Recall startet und die Spannung steigt.

Direkt zum Auftakt müssen die Superstar-Anwärter einen ersten Rückschlag verkraften. Chefjuror Dieter Bohlen sorgt mit einer unerwarteten Ankündigung für eine Überraschung: Die Jury ist nicht vollständig, denn Rapperin Loredana fehlt.

Loredanas kurzfristiger Ausfall wirft Fragen auf. «Es ist leider etwas dazwischengekommen», erklärt Bohlen den verdutzten Teilnehmern, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Die Kandidaten müssen sich also ohne das Urteil der beliebten Musikerin beweisen.

Loredana: «Es war eine schwierige Entscheidung»

«rtl.de» hat bei Loredana nachgehakt: «Es war eine schwierige Entscheidung, aber manchmal lässt sich das Leben nicht planen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein und wünsche den Kandidaten viel Glück», verriet die Rapperin im Gespräch.

Doch was ist genau passiert? Loredana fiel aus gesundheitlichen Gründen aus. Die 29-Jährige plagten schlimme Zahnschmerzen, die sie seit Wochen plagten. Nix mehr mit Zähnen zusammenbeissen: Doch kurz vor dem «DSDS»-Recall eskaliert die Situation. Im Interview mit dem TV-Sender berichtet die 29-Jährige, dass die Schmerzen unerträglich geworden seien: «Irgendwann ging es dann nicht mehr mit den Tabletten.»

Doch damit nicht genug. Als sie schliesslich den Zahnarzt aufsuchte und eine Betäubung bekam, folgte der nächste Schock. «Ich bin allergisch gegen die Betäubung gewesen. Das war ganz schlimm für mich», schildert Loredana ihre schlimme Erfahrung.

Ihr Körper habe extrem auf die Betäubung reagiert, was zu Panikattacken führte. «Mein ganzer Körper hat verrücktgespielt», erinnert sich die Musikerin an die belastende Situation.

Die Situation zog sich über mehrere Tage hin, was Loredana letztlich dazu zwang, ihre Teilnahme am «DSDS»-Recall abzusagen. Eine Rückkehr zur Jury ist jedoch in Planung, sobald sich ihr gesundheitlicher Zustand stabilisiert hat.

Was beutetet das Loredana Aus für «DSDS»?

Die Casting-Teilnehmer*innen präsentieren ihre Performances der dreiköpfigen Jury – bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice.

Und der Druck steigt, denn der Weg zum begehrten Ticket für den Stadion-Recall wird immer schmaler.

Mehr Videos aus dem Ressort