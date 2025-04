«The Blackouts»: Nach Sensationsauftritt – St. Galler Künstlergruppe will Grossbritannien erobern Nach dem Auftritt der LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG wollte der Applaus in der TV-Show «Britain's Got Talent» nicht mehr aufhören. Bereits sehen die Buchmacher die Gruppe als Sieger. blue News war bei den Proben dabei. 03.04.2025

«Es war unglaublich», sagt Elias Schneider. «Wir hätten das nie erwartet. Dass ein Jurymitglied den goldenen Buzzer drückt, passiert sehr selten. Aber bei uns drückten ihn alle vier Jurymitglieder zusammen.»

Elias Schneider ist einer von vier Gründungsmitgliedern von The Blackouts aus Walenstadt SG. Die LED-Künstlergruppe begeistert bei ihrem ersten Auftritt anfangs März in der TV-Show «Britain's Got Talent» Jury und Publikum gleichermassen.

Auch die britischen Medien loben die Tanz- und Lichtshow made in Switzerland in den höchsten Tönen. Die «Daily Mail» glaubt sogar, dass The Blackouts allerbeste Chancen auf den Sieg haben.

The Blackouts bekommen stehende Ovationen

The Blackouts wurden 2014 von Brüdern Elias und Jonas Schneider, Manuel Wildhaber und Raphael Broder gegründet. Begonnen hat die Erfolgsstory an einer Turner-Abendunterhaltung in Walenstadt SG.

Damals noch namenlos stehen die vier Freunde heute hauptberuflich auf internationalen Bühnen. Und jetzt soll es also mit der Eroberung von Grossbritannien klappen.

Kaum stehen The Blackouts während den Auditions im Seebad Blackpool auf der Bühne, will der Applaus und das Gekreische des Publikums nicht mehr aufhören.

Am Ende des Auftritts gibt es minutenlang stehende Ovationen. In der Folge drückt die vierköpfige Jury unter der Leitung von Simon Cowell gemeinsam den goldenen Buzzer – was gleichbedeutend mit der direkten Halbfinal-Qualifikation ist.

Bis zum möglichen Sieg in der diesjährigen TV-Show «Britain's Got Talent» ist es jedoch noch ein grosses Stück Arbeit. Aktuell sind die The Blackouts mit den Vorbereitungen und Proben für ihren Auftritt im Halbfinal beschäftigt. Dieser findet am Samstag, 26. April, in London statt.

blue News war dabei – und durfte auch hinter die Kulissen schauen.

