Prinzessin Eugenie (l.) und Prinzessin Beatrice sind die Töchter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64). Photo by Chris Jackson/Getty Images

Prinzessin Beatrice erwartet ihr zweites Kind. Ihre Schwester, Prinzessin Eugenie, freut sich darauf, erneut Tante zu werden. Wie sie jetzt verraten hat, tauschen die beiden regelmässig Erziehungstipps aus.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Beatrice ist zum zweiten Mal schwanger, wie die Königsfamilie letzte Woche bekannt gab.

Ihre Schwester, Prinzessin Eugenie, selbst zweifache Mama, verriet dem Magazin «Hello», dass sich die beiden Erziehungstipps geben.

Die Kinder der beiden Prinzessinnen sind im gleichen Alter und durchlaufen deshalb ähnliche Phasen.

Eugenie gratulierte Beatrice auf Instagram und freut sich auf die gemeinsame Reise der Mutterschaft. Mehr anzeigen

Schwestern sind füreinander da – und so sind es auch Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36). Wie eng ihre Bindung ist, liess Erstere in einem Interview mit «Hello»-Magazin einblicken.

«Ich rufe sie oft an, wenn es um Wutanfälle geht, und erzähle ihr, was wir tun, und dies und jenes», so die zweifache Mutter.

Nun können die beiden royalen Schwestern bald noch mehr Nachwuchsnews austauschen, denn wie die Königsfamilie vergangene Woche verkündete, ist Beatrice zum zweiten Mal schwanger.

Zusammen mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) – die beiden gaben sich im Sommer 2020 das Jawort – hat sie bereits Töchterchen Sienna (3). Sohn Wolfie (8) brachte Mozzi aus einer früheren Beziehung mit. Beatrices jüngere Schwester Eugenie hat zwei Söhne, August (3) und Ernest (1).

Prinzessin Eugenie: «Bea ist meine grosse Schwester, mit ihr rede ich über alles»

Nicht nur Beatrice und ihr Ehemann freuen sich schon sehr aufs Baby, auch Eugenie kann es kaum erwarten, wieder Tante zu werden. In einem Post auf Instagram gratulierte sie ihrer Schwester zur Schwangerschaft: «Ich freue mich auf mehr in dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft. Und auf ein weiteres Kleines in der Bande.»

Auf dem Foto zu sehen sind die beiden Familien im Winter am Strand. Das zweite Foto zeigt die beiden Schwestern allein, wie sie in die Kamera strahlen.

Auch bevor sie diese Bilder hochlud, habe Eugenie zuerst Beatrice angerufen, wie sie dem Magazin «Hello» gesteht. «Als ich dieses Foto auf Instagram gepostet habe, rief ich sie an und fragte: ‹Was soll ich denn sagen?› Denn ich will immer fragen, nur für den Fall. Und sie sagte: ‹Ich kann es kaum erwarten, über die Irrungen und Wirrungen des Mutterseins zu sprechen.›»

Sie habe sich dann dazu entschieden, über ihre gemeinsame Reise als Mamas zu schreiben, man werde schliesslich wie Teil eines Clubs – eines Mütterclubs.

Und auf die Schwester ist einfach immer Verlass. Denn mit «Bea» rede die Prinzessin einfach über alles. «Und wenn deine Kinder im gleichen Alter sind und die gleichen Dinge durchmachen, ist das einfach das grösste Glück der Welt.»

Mehr Videos aus dem Ressort