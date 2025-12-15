  1. Privatkunden
Star-Regisseur und Ehefrau tot Rob Reiners Sohn unter Mordverdacht – wer ist Nick Reiner? 

Samuel Walder

15.12.2025

Michele und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick (von links) im Jahr 2014.
Michele und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick (von links) im Jahr 2014.
Archivbild: Imago

Der renommierte US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele wurden in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus – der Sohn des Paares steht im Fokus der Ermittlungen.

Samuel Walder

15.12.2025, 10:07

15.12.2025, 12:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele wurden am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus aufgefunden, die Polizei ermittelt wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts. Hauptverdächtiger ist Nick Reiner, Sohn des Ehepaars.
  • Nick Reiner kämpfte viele Jahre mit schwerer Drogensucht und Obdachlosigkeit, fand jedoch über ein gemeinsames Filmprojekt zeitweise wieder Nähe zu seinem Vater.
  • Die Nachricht vom Tod des Regisseurs löste in Hollywood und der US-Politik grosse Bestürzung aus, Reiner galt als prägende Figur der amerikanischen Filmgeschichte.
Mehr anzeigen

Der bekannte US-Regisseur Rob Reiner (78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (68) wurden am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus im Brentwood‑Viertel von Los Angeles aufgefunden. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus, nachdem beide offenbar mehrere Stichverletzungen erlitten hatten.

Als dringend tatverdächtig gilt ihr Sohn. Nick Reiner ist 32 Jahre alt und wurde auch schon von der Polizei befragt. 

Wer ist Nick Reiner?

Nick Reiner kennt das Rampenlicht seit frühester Kindheit – doch es war lange kein Ort des Glanzes für ihn. Bereits mit 15 Jahren landete er zum ersten Mal in einer Entzugsklinik.

Laut dem Magazin «People» soll er bis 2016 mehr als ein Dutzend Mal in Behandlung gewesen sein – nicht immer freiwillig. Wenn er sich den Programmen verweigerte, endete das für ihn auf der Strasse.

Sohn unter Verdacht. «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Frau tot in Haus aufgefunden

Sohn unter Verdacht«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Frau tot in Haus aufgefunden

«Ich war obdachlos in Maine, New Jersey, Texas», sagte er offen. «Ich habe auf der Strasse geschlafen – wochenlang. Das war nicht lustig.» Die Obdachlosigkeit war der Preis für seine Verweigerung gegenüber den Therapieprogrammen, wie er selbst reflektierte.

Ein Film als Brücke zwischen Vater und Sohn

Nick ist der Sohn von Hollywood-Regisseur Rob Reiner – und das Verhältnis der beiden war lange Zeit distanziert. Doch ausgerechnet ein Filmprojekt brachte sie einander näher. In «Being Charlie», einem Drama über einen suchtkranken Teenager, verarbeitete Nick seine eigenen Erfahrungen. Das Drehbuch stammte von ihm – die Regie übernahm sein Vater.

Was zunächst wie ein künstlerisches Experiment wirkte, wurde zu einem emotionalen Wendepunkt: «Ich sah ihn bei der Regie, und plötzlich dachte ich: 'Wow, er weiss wirklich viel.' Das hat uns nähergebracht», sagte Nick 2016. Auch Rob Reiner fand bewegende Worte: «Nick ist das Herzstück und die Seele dieses Films.»

Hollywood zeigt sich stark betroffen

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. «Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod,» schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei «entsetzt» über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äusserten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.«Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,» sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.

Mit Filmen wie «Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers», «Harry und Sally» und «Eine Frage der Ehre» stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf.

