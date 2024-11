Schauspieler Dolph Lundgren an der Premiere von «Creed III» in Los Angeles im Februar 2023. Imago/Sipa USA

Nach einem neun Jahre andauernden Kampf gegen den Krebs kann der «Rocky»-Schauspieler Dolph Lundgren endlich aufatmen. Er verkündete seine Genesung in einem emotionalen Video aus dem Krankenhaus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren (67, «Rocky») hat nach einem neun Jahre langen Kampf gegen Nierenkrebs seine Genesung verkündet und ist nun krebsfrei.

Trotz anfänglich düsterer Diagnosen halfen neue Behandlungsmethoden, die Tumore erfolgreich zu bekämpfen.

Reflexion und Dankbarkeit: Lundgren sieht seinen früheren Steroidkonsum kritisch und betont die Bedeutung von Hoffnung und Durchhaltevermögen auf seiner Reise zur Heilung. Mehr anzeigen

Der schwedische Schauspieler Dolph Lundgren, bekannt aus Filmen wie «Rocky IV» und «The Expendables», hat nach einem langen und schwierigen Kampf den Nierenkrebs besiegt, berichtet «people.com».

In einem bewegenden Video, das er aus einem Krankenhaus in Los Angeles auf Instagram teilte, verkündete der 67-Jährige seine Genesung. «Ich bin hier an der UCLA und kurz davor, den letzten Tumor zu entfernen», sagte er erleichtert. «Da keine Krebszellen mehr in meinem Körper sind, werde ich wohl krebsfrei sein.»

Eine hoffnungsvolle Nachricht nach einer schwierigen Zeit.

Ein langer Weg zur Genesung

Lundgrens Kampf gegen den Krebs begann 2015 mit der Diagnose von Lungenkrebs, die er erst 2023 öffentlich machte.

Nach einer erfolgreichen ersten Behandlung kehrte der Krebs 2020 zurück, und die Prognosen waren düster. «Der Tumor war gewachsen und so gross wie eine kleine Zitrone», erinnerte sich Lundgren in einem Interview. Die Ärzte gaben ihm nur noch zwei bis drei Jahre zu leben, doch er spürte, dass sie noch weniger erwarteten.

Familie in der Krise

Diese schwere Zeit belastete nicht nur Lundgren, sondern auch seine Familie. Seine Tochter Ida und seine Ehefrau Emma Krokdal durchlebten Momente der Angst und Verzweiflung.

«Es war eine harte Zeit», sagte Ida über ein schweres Gespräch mit ihrem Vater über seine mögliche Sterblichkeit. Emma erinnerte sich an die körperlichen Beschwerden, die Lundgren durchmachte, als er an Gewicht verlor und nicht mehr essen konnte.

Reflexionen und neue Hoffnung

Lundgren vermutet, dass sein früherer Steroidkonsum in den 80er- und 90er-Jahren möglicherweise zu seiner Erkrankung beigetragen haben könnte. «Ich habe Steroide ausprobiert», gestand er und überlegte, ob es einen Zusammenhang geben könnte.

Die Wende kam, als er eine zweite Meinung von Dr. Alexandra Drakaki einholte. Nach einer Anpassung der Behandlung begannen die Tumore innerhalb von drei Monaten zu schrumpfen.

Heute blickt Lundgren dankbar auf seine Genesung zurück. «Es war eine harte Reise, die mich gelehrt hat, im Moment zu leben und jeden Augenblick zu geniessen», sagte er. Seine Geschichte ist ein Zeugnis für die Kraft der Hoffnung und die Bedeutung von Durchhaltevermögen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

