Altersunterschied zu Hamilton ist Vergara «zu gross»

Hollywoodschauspielerin Sofía Vergara ass letzte Woche zusammen mit Formel-1-Star Lewis Hamilton zu Mittag. keystone

Letzte Woche wurden Sofía Vergara und Lewis Hamilton beim Lunch gesehen. Gerüchte, dass die beiden sich daten sollen, machten die Runde. Doch angeblich soll ihnen der Altersunterschied zu gross sein.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem sich Sofía Vergara und Lewis Hamilton vergangene Woche zum Lunch getroffen haben, sagt eine anonyme Quelle zu «Page Six», dass die beiden keine gemeinsame Zukunft sehen.

Demnach fände die Schauspielerin, «dass der Altersunterschied zu gross ist».

Und auch der Formel-1-Star sei überzeugt, «dass sie nach etwas anderem in einem Kerl sucht». Mehr anzeigen

Es waren letzte Woche die Dating-Gerüchte schlechthin: Schauspielerin Sofía Vergara (52) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (40) wurden nach einem gemeinsamen Mittagessen in New York beim Flirten beobachtet.

Augenzeugen berichteten dem US-Onlineportal «tmz.com», dass Vergara so auf Hamilton konzentriert gewesen war, dass sie kaum ihr Essen angerührt hat. Demnach seien die beiden in Begleitung von Freunden gewesen, aber das habe sie nicht am Flirten gehindert.

Laut einer anonymen Quelle, die mit «Page Six» gesprochen hat, weht aber jetzt schon wieder ein ganz anderer Wind. Und Vergara als auch Hamilton sollen nicht überzeugt von einer gemeinsamen Zukunft sein.

Obwohl sich die «Modern Family»-Darstellerin und der Rennfahrer gut verstehen, denke sie, «dass der Altersunterschied zu gross ist», wie «Page Six» den Insider zitiert. Ausserdem sei er überzeugt, «dass sie nach etwas anderem in einem Kerl sucht». Tja, das klingt dann wohl wenig überzeugend.

Lewis Hamilton führte jahrelang eine On-Off-Beziehung mit Sängerin Nicole Scherzinger. Sander Koning/ANP/dpa

Sofía Vergara wünscht sich fürs neue Jahr «Gesundheit, Geld und einen Freund»

Sofía Vergara ist seit Sommer 2023 wieder Single. Sie trennte sich nach neun Jahren Ehe von ihrem Mann Joe Manganiello (48). Zuvor war die «Griselda»-Schauspielerin mit Joe Gonzalez (53) verheiratet, dies von 1991 bis 1993.

Erst kürzlich sagte sie in einem Interview mit «Access Hollywood», dass sie sich fürs neue Jahr einen neuen Mann an ihrer Seite wünscht. «Gesundheit, Geld, ein Freund – oder vielleicht ein Liebhaber», so Vergara, als sie nach ihren Neujahrszielen gefragt wurde.

Lewis Hamilton war dagegen noch nie verheiratet. Er führte zwischen 2007 und 2015 eine On-Off-Beziehung mit der Sängerin Nicole Scherzinger (46). Danach gab es keine öffentlich bestätigte Partnerin mehr an der Seite des Formel-1-Stars, aber Gerüchte um eine Romanze mit Popstar Shakira (47) wurden laut.

