Nick Reiner wurde mehrere Stunden nach dem Fund der Leichen verhaftet. (Archivbild) Bild: Keystone/AP/Invision/Richard Shotwell

Der gewaltsame Tod des «Harry und Sally»-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Der Sohn des Paares wird wegen zweifachen Mordes angeklagt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau, der Fotografin und Produzentin Michele Singer Reiner, muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten.

Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte auch die Todesstrafe beantragt werden, sagte der Bezirksstaatsanwalt.

Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles gefunden.

Wenige Stunden später wurde Nick Reiner als Tatverdächtiger festgenommen. Mehr anzeigen

Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau, der Fotografin und Produzentin Michele Singer Reiner, muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab am Dienstag die Anklage gegen den 32-Jährigen in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Nick Reiner habe als Waffe ein Messer benutzt, führte Hochman weiter aus.

District Attorney Nathan J. Hochman was joined by @LAPDHQ @LAPDPoliceChief to announce that 32-year-old Nick Reiner was charged today with murdering his parents, Hollywood luminary Rob Reiner and photographer-producer Michele Singer Reiner, at the couple’s Brentwood home. pic.twitter.com/TL4ijXGBdB — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) December 17, 2025

Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte auch die Todesstrafe beantragt werden, sagte der Staatsanwalt. Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung zur formellen Anklage vor Gericht erscheinen. Der Termin dafür war zunächst noch nicht bekannt.

Der 32-Jährige war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei das getötete Paar in seinem Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Die Festnahme erfolgte in der Nähe von einem Universitätsgelände in Los Angeles, sagte Polizeichef Jim McDonnell.

«Herzzerreissender und zutiefst persönlicher» Fall

McDonnell sagte: «Dieser Fall ist herzzerreissend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere gesamte Stadt. Wir werden die Familie Reiner weiterhin unterstützen und sicherstellen, dass jeder Schritt mit Sorgfalt, Würde und Entschlossenheit unternommen wird.» Vertreter der Familie äusserten sich zunächst nicht.

Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner waren am Sonntagnachmittag (Ortszeit) tot in ihrem Haus in Los Angeles gefunden worden. Ein Polizeivertreter sagte der AP, Ermittler gingen davon aus, dass der 78-jährige Reiner und seine 70-jährige Frau an Stichverletzungen gestorben seien.

Wenige Stunden später wurde Nick Reiner als Tatverdächtiger festgenommen. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder über seine Suchtprobleme gesprochen. Mit 18 Jahren war er bereits mehrfach in Behandlung gewesen, zeitweise lebte er auf der Strasse und erlitt Rückfälle.

Angeklagter nicht bei Gerichtstermin

Nick Reiner sollte am Dienstag vor Gericht erscheinen, kam aber nicht zu dem Termin. Der Grund dafür sei medizinischer Natur, sagte Nick Reiners Anwalt Alan Jackson vor dem Gerichtsgebäude. Nähere Einzelheiten wisse er nicht.

Nick Reiner soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf Freunde der Familie. Am Samstagabend seien sie zu dritt bei einer Feier im Haus des US-Komikers Conan O’Brien gewesen. Dabei habe sich der Sohn auffällig benommen und es sei zu einem Streit mit seinem Vater gekommen, hiess es in mehreren Medienberichten.

Vater und Sohn thematisierten Verhältnis im Film

Rob und Nick Reiner haben ihre schwierige Beziehung und Nick Reiners Kampf gegen die Drogen in dem halbautobiografischen Film «Being Charlie» aus dem Jahr 2016 thematisiert. Nick Reiner war Co-Autor und Rob Reiner Regisseur des Films über die Probleme eines drogenabhängigen Sohnes und seines berühmten Vaters. «Es hat uns gezwungen, uns selbst besser zu verstehen als zuvor», sagte Rob Reiner 2016 der AP. «Während wir den Film drehten, sagte ich zu Nick: «Weisst du, es ist egal, was mit diesem Film passiert, wir haben bereits gewonnen.»»

Rob Reiner gehörte seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods. Zu seinen Werken zählten unter anderem Klassiker der 1980er und 1990er Jahre wie «Eine Frage der Ehre», «Harry und Sally» und «Die Braut des Prinzen». Seine Rolle als Meathead in Norman Lears Fernsehklassiker «All in the Family» aus den 1970er Jahren machte ihn berühmt und brachte ihm zwei Emmy Awards ein.

Seine Frau Michele war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau, der Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Penny Marshall.

Mit Material der Nachrichtenagentur AP.