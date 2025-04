Sonya Jamil SEO Redaktorin Themen-Schwerpunkte: Lifestyle, Reisen, Mode, Gesellschaft

Sonya Jamil ist seit April 2025 bei blue News. Zuvor arbeitete sie in einem internationalen Brautmodengeschäft als Übersetzerin und Texterin. Während ihres Linguistik-Studiums entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Journalismus. Sie hat bei der Frauenzeitschrift annabelle und dem Onlineportal Tsüri bereits Redaktionsluft geschnuppert, wo sie ihre Artikel gerne mit einem Augenzwinkern schrieb. Privat trifft man Sonya oft vertieft in einem Buch in einem Café.