Einmal kurz nicht aufgepasst und schon läuft das Pastawasser über. Ein ärgerliches Missgeschick, das für eingebrannte Flecken auf dem Herd sorgt. Mit diesen Tipps bleibt das siedende Wasser im Topf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Pastakochen kommt es nicht selten vor, dass das siedende Wasser einen Schaum bildet und dieser überläuft.

Eingebrannte Flecken auf der Herdplatte und ein unangenehmer Geruch sind die Folgen.

Diese fünf Tipps helfen, das Überkochen zu vermeiden. Mehr anzeigen

Ob Spaghetti, Penne oder Fusilli – die Auswahl an Pastasorten ist gross. Kein Wunder, dass Nudeln zum Lieblingsessen in Schweizer Haushalten zählen. Sie sind einfach zubereitet und können vielfältig kombiniert werden. An würziger Arrabiata-, traditioneller Pesto- oder einer klassischen Carbonara-Sauce, schmecken tut's einfach immer.

Doch wird beim Pastakochen einmal nicht aufgepasst, dann ist es schnell passiert: Das Wasser blubbert, schäumt – und läuft über. Es zischt, auf der Herdplatte entstehen eingebrannte Flecken. Der Fauxpas wird begleitet von einem unangenehmen Geruch.

Wer beim Pastakochen das siedende Wasser vor dem Überkochen bewahren will, dem helfen die folgenden fünf Tipps.

1. Tipp: Umrühren, reinpusten, Hitze reduzieren

Der einfachste Trick: Das Wasser sollte regelmässig umgerührt werden, damit sich gar nicht erst Schaum bilden kann. Denn das gelegentliche Umrühren zerstört aufsteigende Blasen. Wer aber nicht ununterbrochen neben dem Herd stehen möchte, sondern die Zeit nutzen will, um den Tisch zu decken, für den ist dieser Trick nicht geeignet.

Auch Hineinpusten in das aufschäumende Wasser kann kurzzeitig Abhilfe schaffen. Dadurch wird der Schaum zwar gemindert, doch neue Blasen bilden sich rasch nach und steigen schnell wieder auf.

Warum läuft Pastawasser überhaupt über? Reines oder mit Salz versehenes Wasser läuft nicht über.

Erst, wenn es in Berührung mit Stärke kommt, dann macht dies die Wasserdampfblasen stabiler, sie platzen nicht mehr so schnell und es entsteht ein Schaum, der überkocht.

Stärke kann sich beim Kochen von Pasta, Kartoffeln, Reis oder anderen Lebensmitteln lösen.

Ein weiterer Grund fürs Überlaufen von kochenden Wasser: Gibt man die Lebensmittel in den Topf, steigt der Wasserpegel automatisch an. Mehr anzeigen

Der simpelste Trick ist nach wie vor, einfach die Hitze nach dem Aufkochen wieder zu reduzieren. Während Kartoffeln, Gemüse, Hülsenfrüchte oder Reis mit dem Wasser aufgekocht werden können, gibt man Pasta erst in das bereits brodelnde Wasser. Daher läuft es auch schneller über. Ein möglichst hoher Topf kann ebenfalls eine gute Vorkehrung sein.

2. Tipp: Holzlöffel

Der gängigste Trick unter Küchenprofis: Ein Kochlöffel wird quer über den geöffneten Topf gelegt. Wichtig ist, dass das gute Stück nicht aus Metall oder Kunststoff ist, sondern aus Holz besteht.

Wie durch magische Hand steigt der Schaum dann bis zum Löffel hoch, aber nicht weiter. Dies, weil die Blasen am Löffel zerplatzen und so zurückgehalten werden.

3. Tipp: Eiswürfel

Kurzfristige Hilfe bringt auch ein Eiswürfel, der in das sprudelnde Wasser gegeben wird. Sofort schreckt die Flüssigkeit zurück. Die Kälte bringt automatisch eine tiefere Temperatur in den Kochtopf und sorgt dafür, dass der Siedeprozess pausiert wird.

Damit ist das Überkochen zwar verhindert, doch dies nur vorübergehend, bis das Wasser wieder an Temperatur zunimmt. Dann beginnt das Spielchen von vorne.

4. Tipp: Butter oder Öl

Auch durch Fett können sich die Blasen im Wasser nicht gut festigen, was beim Kampf gegen das Überkochen hilft. Dafür einfach etwas Butter oder Öl ins Wasser geben, und dem verhassten Missgeschick ist vorgebeugt.

Aber Achtung, dieser Tipp ist nichts für Pastaliebhaber: Werden Nudeln in Fett gekocht, nehmen sie anschliessend die Sauce nicht so gut auf. Darum diesen Trick besser nur anwenden, wenn andere Lebensmittel in den Topf kommen.

5. Tipp: Überkochschutz verwenden

Im Netz gibt es ausserdem von diversen Anbietern spezielle Vorrichtungen, die das Überlaufen von Pastawasser verhindern sollen. Der sogenannte «Überkochschutz» verspricht, den Schaum zurückzuhalten.

Pastawasser vor dem Überkochen bewahren: Überkochschutz Silikon-Spritzschutz in der Farbe Rot von Kuh Rikon für rund 25 Franken. Bild: kuhnrikon.com Überkochschutz von Relaxdays für 18 Franken, via Galaxus. Bild: galaxus.ch Deckel von Kochblume für etwa 34 Franken, via Galaxus. Bild: galaxus.ch Multi-Küchenhelfer «8 in 1» von Genialo für circa 22 Franken, via Moderne Hausfrau. Bild: moderne-hausfrau.ch Pastawasser vor dem Überkochen bewahren: Überkochschutz Silikon-Spritzschutz in der Farbe Rot von Kuh Rikon für rund 25 Franken. Bild: kuhnrikon.com Überkochschutz von Relaxdays für 18 Franken, via Galaxus. Bild: galaxus.ch Deckel von Kochblume für etwa 34 Franken, via Galaxus. Bild: galaxus.ch Multi-Küchenhelfer «8 in 1» von Genialo für circa 22 Franken, via Moderne Hausfrau. Bild: moderne-hausfrau.ch

