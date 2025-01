Welche Airlines sind auf häufigsten zur rechten Zeit am rechten Ort? Ein Ranking gibt Aufschluss. Unsplash/artturijalli

Ein aktuelles Ranking zeigt auf, welche Airlines im vergangenen Jahr in Sachen Pünktlichkeit überzeugen konnten. Schweizer Fluggesellschaften schaffen es in der Auswertung nicht in die Top Ten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium hat ausgewertet, welche Airlines weltweit am pünktlichsten sind.

Aeromexico führt mit einer Ankunftspünktlichkeitsrate von 86,70 Prozent das globale Ranking an, gefolgt von Saudi Arabian Airlines und Delta Airlines.

In Europa dominiert Iberia Express die Liste, während keine Schweizer Airline in den Top Ten vertreten ist. Mehr anzeigen

Wenn das Flugzeug verspätet landet und du deine Anschlussmaschine verpasst, ist der Ärger gross. Je nachdem sitzt du dann für ein paar Stunden am Flughafen fest. Wenn du grosses Pech hast, musst du gar noch bis zum nächsten Tag abwarten.

Daher ist es umso wichtiger zu wissen, welche Airlines am häufigsten in der geplanten Zeit landen und abfliegen. Genau diesem Thema hat sich das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium angenommen und eine Übersicht zu den pünktlichsten Fluggesellschaften weltweit erstellt.

Für das Ranking wurden Zahlen aus dem Jahr 2024 ausgewertet. Als pünktlich gilt ein Flug, wenn er innerhalb von 14 Minuten und 59 Sekunden nach der planmässigen Ankunftszeit am Gate ankommt, wie Cirium auf der Website schreibt. Dasselbe gilt für die Abflugzeit.

Pünktlichste Airlines und Flughäfen im Überblick

Auf den ersten Platz in der globalen Rangliste schafft es Aeromexico. Der Spitzenreiter überrascht, da die Airline im letzten Jahr überhaupt nicht in den Top Ten zu sehen war. Mit einer Pünktlichkeitsrate in der Ankunft von 86,70 Prozent gelingt Aeromexico eine bemerkenswerte Leistung.

Gleich dahinter folgen Saudi Arabian Airlines (86,35 Prozent) und Delta Airlines (83,46 Prozent). Eine Schweizer Airline suchst du im weltweiten Top-Ten-Ranking vergeblich.

Die 5 pünktlichsten Airlines weltweit: Aeromexico

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 86,70 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 87,73 Prozent

Saudia

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 86,35 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 88,82 Prozent

Delta Air Lines

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 83,46 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 83,74 Prozent

LATAM Airlines

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 82,89 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 83,23 Prozent

Qatar Airways

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 82,83 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 82,56 Prozent Mehr anzeigen

Auf dem sechsten bis zehnten Rang folgen absteigend Azul, Avianca, Iberia, SAS und United Airlines.

Cirium hat aber nicht nur ein globales Ranking, sondern auch regionale Ranglisten erstellt. Auch in der europäischen Übersicht findet sich keine Schweizer Fluggesellschaft.

Stattdessen führt die spanische Billigfluggesellschaft Iberia Express die Liste an – mit einer 84,69-prozentigen Pünktlichkeitsrate. Den zweiten und dritten Platz schnappen sich die Airlines Iberia und SAS.

Die 5 pünktlichsten europäischen Airlines: Iberia Express

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 84,69 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 86,72 Prozent

Iberia

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 81,58 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 79,77 Prozent

SAS

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 81,40 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 82,72 Prozent

Vueling

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 81,20 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 79,43 Prozent

Norwegian

Pünktlichkeitsrate in der Ankunft: 79,23 Prozent

Pünktlichkeitsrate im Abflug: 79,58 Prozent Mehr anzeigen

Im europäischen Ranking wurden mehr Airlines als im internationalen Vergleich berücksichtigt. So reihen sich darunter auch Fluggesellschaften, die aufgrund der Anzahl der Flüge und der Sitzplätze sowie der Anzahl der angeflogenen Kontinente nicht für die globale Liste beachtet wurden.

Den sechsten Platz belegt Air Europa und anschliessend folgen Austrian, Brussels Airlines, LOT Polish Airlines und Norwegian Air Sweden.

Neben den Airlines sind im Report auch die pünktlichsten Flughäfen gelistet. Spitzenreiter ist der King Khalid International Airport in Riad. Auf dem zweiten Platz landet der Jorge Chávez International Airport in Lima und den dritten Rang holt sich der Benito Juarez International Airport in Mexiko-Stadt.

