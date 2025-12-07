  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Raus aus dem Geschenkestress Diese 8 Reiseziele machen deinen Dezember sofort besser

Redaktion Mycation

7.12.2025

Marokko ist im Dezember mild, nur im Atlasgebirge liegt eine sanfte Schneeschicht.
Marokko ist im Dezember mild, nur im Atlasgebirge liegt eine sanfte Schneeschicht.
Unsplash

Festtagsmenü, Guetzli, Geschenke – für viele bedeutet Weihnachten vor allem Druck. Wer dem entkommen will, packt den Koffer und verbringt die Feiertage dort, wo Licht, Wärme oder Wintermagie statt Familienprogramm warten.

Redaktion Mycation

07.12.2025, 15:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Budapest, Strassburg und Disneyland bieten im Dezember Weihnachtsstimmung ohne Vorbereitungsstress.
  • In Südtirol oder Norwegen erleben Reisende Winteridylle ohne überfüllte Schweizer Ferienorte.
  • Wer es warm mag, findet Sonne in Marokko, Südafrika oder auf den Seychellen.
Mehr anzeigen

Weihnachten bedeutet für manch einen vor allem eines: Stress. Das Festtagsmenü muss noch vorbereitet werden, alle wollen Guetzli backen und davor müssen alle Geschenke kuratiert und liebevoll eingepackt werden. Wer darauf lieber verzichten will, packt die Koffer und verabschiedet sich während der Weihnachtszeit von der Schweiz.

Egal ob Wärme oder funkelnde Weihnachtswelt: Wir verraten, welche Orte im Dezember besonders schön sind und wohin man vor Geschenkpapier und Familienschlauch flüchten kann.

Funkelndes Budapest mit feinem Vogelnest

Budapest im Dezember ist eine Reise wert.
Budapest im Dezember ist eine Reise wert.
Pexels

Langos mit Käse, Baumkuchen und Vogelnester: Wer Weihnachtsfeeling ganz ohne den Stress erleben will, der geht nach Budapest. Hier entsteht in der Weihnachtszeit ein wahres Winterwunderland. Auf dem Vörösmarty-Platz-Markt findet man handgefertigtes Kunsthandwerk und ungarischen Köstlichkeiten wie Kürtőskalács (Baumstriezel). Und in den Thermalbädern von Budapest kann man sich wunderbar aufwärmen.

Französischstunde nahe der Grenze statt Ferien

Strassburg liegt nahe der Grenze.
Strassburg liegt nahe der Grenze.
Unsplash

Zwischen Fachwerkfassaden, Lichterketten und dem Duft nach Gewürzen herrscht in Strassburg während der Weihnachtszeit eine ganz besondere Atmosphäre. Die Stadt verwandelt sich in ein warm glühendes Fest für die Sinne – mit Chören rund um den Münsterplatz und funkelnden Ständen, an denen frisch gebackene Bredele, pain d’épices und elsässischer Flammkuchen verkauft werden.

Disney-Prinzessinnen statt Weihnachtsmann und Christkind

Märchenhafte Weihnachtszeit bei Disneyland.
Märchenhafte Weihnachtszeit bei Disneyland.
Unsplash

Disneyland Paris zeigt sich in der Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite. Rund um das Dornröschenschloss entstehen dank Kunstschnee und Kakaoduft kleine Momente, die wie weihnachtliche Filmszenen wirken. Selbst skeptische Erwachsene haben es hier zur Weihnachtszeit schwer, nicht an Magie zu glauben.

Schneebedeckte Gipfel statt Matsch im Flachland

Die Dolomiten im Winter sind deutlich weniger überfüllt.
Die Dolomiten im Winter sind deutlich weniger überfüllt.
Unsplash

Schnee im Flachland ist seltenes Gut. Meistens ist es im Dezember in Städten wie Zürich oder Basel eher matschig und rutschig. Und ja, die Schweiz hat ihre eigene Bergwelt – aber in der Weihnachtszeit ist praktisch alles ausgebucht. Eine Alternative ist das Südtirol mit schneeweisser Berglandschaft und tollen Unterkünften.

Sobald die ersten Sonnenstrahlen über die Schlernspitzen gleiten, glitzert die ganze Hochebene wie ein einziger, stiller Teppich aus Licht. Wenn am Nachmittag die Berge rosa schimmern, wärmt die Stube einer Alpwirtschaft: Holzofen, Lammfelle, ein Glas Südtiroler Wein. Und: Man kann perfekt in die Sterne schauen. Wer braucht da noch Geschenke unter dem Tannenbaum?

Julenissen umgeben von Fichten und Eiszapfen

Eine Frau blickt auf das schneebedeckte Oslo.
Eine Frau blickt auf das schneebedeckte Oslo.
Unsplash

Wer den Winter in einer puren Form geniessen will, der geht nach Norwegen. Egal ob in Oslo oder irgendwo in den Wäldern: Hier erlebt man Stille und Kälte von einer ganz neuen Seite. Über dem Fjord hängt ein feiner Dunst, die Lichter entlang der Promenade spiegeln sich wie kleine Laternen im Wasser, und die Stadt wirkt plötzlich weicher, ruhiger, ein bisschen verträumt.

Weihnachten ohne Regen oder Schneesturm

Im Atlasgebirge bleibst du über Weihnachten trocken.
Im Atlasgebirge bleibst du über Weihnachten trocken.
Unsplash

Während die höchsten Lagen des Atlasgebirges im Winter durchaus Weiss ansetzen können, präsentieren sich ein Grossteil Marokkos trocken, mild und von der Wintersonne durchzogen. Ideal für alle, die keine Lust auf Wintersport oder tief verschneite Landschaften haben. Hier ist der Winter eher eine kühle Pause als ein Kälteschock. In der blauen Stadt Chefchaouen bleibt es auch im Winter mild und angenehm.

Garden-Route statt Glühweinstand

Kein Schnee in Sicht auf der Garden-Route
Kein Schnee in Sicht auf der Garden-Route
Unsplash

Wer auf den Duft von Zimt und Crépes verzichten kann, packt im Dezember die perfekte Gelegenheit, um Südafrika zu bereisen. Denn dann ist hier Hochsommer. Die Garden-Route entlang der Küste zeigt sich in florierendem Grün und ist ein Highlight an Weihnachten. Aber Vorsicht: Informiere dich über nötige Impfungen, wenn ihr in den Kruger-Nationalpark geht.

Tropen-Feeling auf den Seychellen statt tropfendes Raclette

Sieht aus wie ein Desktop-Hintergrund von Windows, könnte schon bald dein Ausblick sein
Sieht aus wie ein Desktop-Hintergrund von Windows, könnte schon bald dein Ausblick sein
Unsplash

Weisse, endlose Sandstrände am türkisen Wasser: Die Seychellen sind im Dezember die perfekte Destination, um unerreichbar für Familiendramen über die Feiertage zu sein. Einfach Handy ausschalten und Sonne geniessen. Die Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad sind angenehm, ab und an könnte es ein wenig regnen. Doch da die Unterwasserwelt ein absolutes Highlight der Seychellen ist, wird man in dieser Feriendestination sowieso freiwillig nass.

Mehr Reise-Artikel

Einbrüche und Überfälle. Kriminelle Banden bedrohen Auswanderer im Seniorenparadies

Einbrüche und ÜberfälleKriminelle Banden bedrohen Auswanderer im Seniorenparadies

Selbst für uns teuer. Wer in dieses Land reist, zahlt mehr als in der Schweiz

Selbst für uns teuerWer in dieses Land reist, zahlt mehr als in der Schweiz

Vorwürfe gegen «Österreich-Konzept». Streit um neuen Weihnachtsmarkt auf Mallorca eskaliert

Vorwürfe gegen «Österreich-Konzept»Streit um neuen Weihnachtsmarkt auf Mallorca eskaliert

Meistgelesen

Car auf Autobahn A4 Richtung Schwyz auf falscher Spur unterwegs
Entfesselte Robinson in Führung – starke Rast in Lauerposition, Holdener abgeschlagen
Treffer auf Staudamm in Ukraine unterbricht Nachschubroute +++ Selenskyj will mehr Flugabwehrsysteme
Kololli bringt Sion per Penalty in Führung
Tsunemoto schockt Winterthur mit Last-Minute-Treffer