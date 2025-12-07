Marokko ist im Dezember mild, nur im Atlasgebirge liegt eine sanfte Schneeschicht. Unsplash

Festtagsmenü, Guetzli, Geschenke – für viele bedeutet Weihnachten vor allem Druck. Wer dem entkommen will, packt den Koffer und verbringt die Feiertage dort, wo Licht, Wärme oder Wintermagie statt Familienprogramm warten.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Budapest, Strassburg und Disneyland bieten im Dezember Weihnachtsstimmung ohne Vorbereitungsstress.

In Südtirol oder Norwegen erleben Reisende Winteridylle ohne überfüllte Schweizer Ferienorte.

Wer es warm mag, findet Sonne in Marokko, Südafrika oder auf den Seychellen. Mehr anzeigen

Weihnachten bedeutet für manch einen vor allem eines: Stress. Das Festtagsmenü muss noch vorbereitet werden, alle wollen Guetzli backen und davor müssen alle Geschenke kuratiert und liebevoll eingepackt werden. Wer darauf lieber verzichten will, packt die Koffer und verabschiedet sich während der Weihnachtszeit von der Schweiz.

Egal ob Wärme oder funkelnde Weihnachtswelt: Wir verraten, welche Orte im Dezember besonders schön sind und wohin man vor Geschenkpapier und Familienschlauch flüchten kann.

Funkelndes Budapest mit feinem Vogelnest

Budapest im Dezember ist eine Reise wert. Pexels

Langos mit Käse, Baumkuchen und Vogelnester: Wer Weihnachtsfeeling ganz ohne den Stress erleben will, der geht nach Budapest. Hier entsteht in der Weihnachtszeit ein wahres Winterwunderland. Auf dem Vörösmarty-Platz-Markt findet man handgefertigtes Kunsthandwerk und ungarischen Köstlichkeiten wie Kürtőskalács (Baumstriezel). Und in den Thermalbädern von Budapest kann man sich wunderbar aufwärmen.

Französischstunde nahe der Grenze statt Ferien

Strassburg liegt nahe der Grenze. Unsplash

Zwischen Fachwerkfassaden, Lichterketten und dem Duft nach Gewürzen herrscht in Strassburg während der Weihnachtszeit eine ganz besondere Atmosphäre. Die Stadt verwandelt sich in ein warm glühendes Fest für die Sinne – mit Chören rund um den Münsterplatz und funkelnden Ständen, an denen frisch gebackene Bredele, pain d’épices und elsässischer Flammkuchen verkauft werden.

Disney-Prinzessinnen statt Weihnachtsmann und Christkind

Märchenhafte Weihnachtszeit bei Disneyland. Unsplash

Disneyland Paris zeigt sich in der Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite. Rund um das Dornröschenschloss entstehen dank Kunstschnee und Kakaoduft kleine Momente, die wie weihnachtliche Filmszenen wirken. Selbst skeptische Erwachsene haben es hier zur Weihnachtszeit schwer, nicht an Magie zu glauben.

Schneebedeckte Gipfel statt Matsch im Flachland

Die Dolomiten im Winter sind deutlich weniger überfüllt. Unsplash

Schnee im Flachland ist seltenes Gut. Meistens ist es im Dezember in Städten wie Zürich oder Basel eher matschig und rutschig. Und ja, die Schweiz hat ihre eigene Bergwelt – aber in der Weihnachtszeit ist praktisch alles ausgebucht. Eine Alternative ist das Südtirol mit schneeweisser Berglandschaft und tollen Unterkünften.

Sobald die ersten Sonnenstrahlen über die Schlernspitzen gleiten, glitzert die ganze Hochebene wie ein einziger, stiller Teppich aus Licht. Wenn am Nachmittag die Berge rosa schimmern, wärmt die Stube einer Alpwirtschaft: Holzofen, Lammfelle, ein Glas Südtiroler Wein. Und: Man kann perfekt in die Sterne schauen. Wer braucht da noch Geschenke unter dem Tannenbaum?

Julenissen umgeben von Fichten und Eiszapfen

Eine Frau blickt auf das schneebedeckte Oslo. Unsplash

Wer den Winter in einer puren Form geniessen will, der geht nach Norwegen. Egal ob in Oslo oder irgendwo in den Wäldern: Hier erlebt man Stille und Kälte von einer ganz neuen Seite. Über dem Fjord hängt ein feiner Dunst, die Lichter entlang der Promenade spiegeln sich wie kleine Laternen im Wasser, und die Stadt wirkt plötzlich weicher, ruhiger, ein bisschen verträumt.

Weihnachten ohne Regen oder Schneesturm

Im Atlasgebirge bleibst du über Weihnachten trocken. Unsplash

Während die höchsten Lagen des Atlasgebirges im Winter durchaus Weiss ansetzen können, präsentieren sich ein Grossteil Marokkos trocken, mild und von der Wintersonne durchzogen. Ideal für alle, die keine Lust auf Wintersport oder tief verschneite Landschaften haben. Hier ist der Winter eher eine kühle Pause als ein Kälteschock. In der blauen Stadt Chefchaouen bleibt es auch im Winter mild und angenehm.

Garden-Route statt Glühweinstand

Kein Schnee in Sicht auf der Garden-Route Unsplash

Wer auf den Duft von Zimt und Crépes verzichten kann, packt im Dezember die perfekte Gelegenheit, um Südafrika zu bereisen. Denn dann ist hier Hochsommer. Die Garden-Route entlang der Küste zeigt sich in florierendem Grün und ist ein Highlight an Weihnachten. Aber Vorsicht: Informiere dich über nötige Impfungen, wenn ihr in den Kruger-Nationalpark geht.

Tropen-Feeling auf den Seychellen statt tropfendes Raclette

Sieht aus wie ein Desktop-Hintergrund von Windows, könnte schon bald dein Ausblick sein Unsplash

Weisse, endlose Sandstrände am türkisen Wasser: Die Seychellen sind im Dezember die perfekte Destination, um unerreichbar für Familiendramen über die Feiertage zu sein. Einfach Handy ausschalten und Sonne geniessen. Die Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad sind angenehm, ab und an könnte es ein wenig regnen. Doch da die Unterwasserwelt ein absolutes Highlight der Seychellen ist, wird man in dieser Feriendestination sowieso freiwillig nass.