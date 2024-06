Ein Touristen-Hotspot in China stoppt neu die Zeit, wie lange Besucherinnen auf dem WC sind. Weibo

Lange Schlange in den Damentoiletten begehrter Sehenswürdigkeiten sind keine Seltenheit. Über den Kabinentüren bei den Yungang-Grotten wird nun gestoppt, wie lange Besucherinnen auf dem WC sind.

Wenn eine Toilette leer ist, gibt die Anzeige in grünen Buchstaben «frei» an.

Ist die Kabine besetzt, wird sekundengenau die Zeit gestoppt.

Bei Orten mit grossem Andrang sind die Schlangen vor den WCs – vor allem bei den Damen – meist lang. Beim Anstellen wird die eigene Geduld dann manchmal ganz schön auf die Probe gestellt.

So auch bei Yungang-Grotten in der chinesischen Provinz Shanxi. 2023 besuchten drei Millionen Menschen das Unesco-Weltkulturerbe. Dementsprechend herrscht dort auch auf den stillen Örtchen ein reges Treiben.

Für gewöhnlich sind die mehr als 51'000 Buddha-Statuen das Highlight der Sehenswürdigkeit, doch jetzt ziehen die WCs jede Menge Aufmerksamkeit auf sich.

Ein Video, das seit Kurzem in chinesischen Nachrichten und sozialen Medien wie Weibo die Runde macht, sorgt für Aufregung und Diskussionsstoff. Denn wie darauf zu sehen ist, wurden über den Türen der Kabinen in den Damen-WCs Timer installiert.

Die Zeit wird sekundengenau gestoppt und die Anzeige offenbart, wie lange sich die Toilettengängerin schon in der Kabine befindet.

Wenn das WC frei ist, leuchtet dort das Wort «frei» in grünen Buchstaben auf. Dies findet die Besucherin, die das Video mit der staatlichen Lokalzeitung «Xiaoxiang Morning Herald» teilte, praktisch: «Es ist ein ziemlich ausgeklügeltes Design, so braucht niemand mehr an die Tür zu klopfen.»

Die Yungang-Grotten sind eine beliebte Sehenswürdigkeit in China. 2023 wurden sie von drei Millionen Menschen besucht. imago images/Imaginechina-Tuchong

Gleichzeitig fühle sich die Frau nach eigenen Angaben aber auch beobachtet: «Es war ein bisschen peinlich, weil ich das Gefühl hatte, überwacht zu werden.»

«Wir setzen kein Zeitlimit»

Doch das System soll nicht in erster Linie der Überwachung dienen, wie ein Mitarbeiter dem «Xiaoxiang Morning Herald» verraten haben soll. Der Anonymus gab an, dass die Zeitschaltuhren angebracht wurden, um den Anstieg der Besucherzahlen zu bewältigen. Der Angestellte versicherte auch: «Wir werden niemanden aus der Toilette werfen. Und wir setzen auch kein Zeitlimit, wie zum Beispiel fünf oder 10 Minuten.»

Zu der staatlichen Zeitung «Nanchang Evening News» soll der Mitarbeiter laut CNN ausserdem gesagt haben, dass die Timer seit dem 1. Mai in Betrieb sind.

Vordergründig solle die Zeitmessung vor allem als Sicherheitsmassnahme dienen. Bei Notfällen könne so schnell gehandelt werden.

Timer heizen Debatte im Netz an

Die Timer auf den WCs der Yungang-Grotten erhitzen gerade die Gemüter und sorgen für viel Gesprächsstoff. Die entsprechenden Kommentare in den sozialen Netzwerken häufen sich.

«Ein Touristenort ist kein Büro – wer würde seine Zeit auf den Toiletten verbringen? Ist das wirklich nötig?», fragt sich laut CNN eine Userin. Und jemand anderes meint: «Warum geben sie das Geld nicht einfach für den Bau weiterer Toiletten aus?»

