1600 Lobbyisten am UN-Klimagipfel In Belém beraten mehr Vertreter der fossilen Industrie als von verwundbaren Staaten

dpa

14.11.2025 - 07:17

Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
dpa

Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten – auch auf der Klimakonferenz.

DPA

14.11.2025, 07:17

14.11.2025, 08:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien sind mindestens 1602 Lobbyisten der fossilen Energiebranche akkreditiert – mehr als alle Delegierten der zehn verletzlichsten Staaten zusammen.
  • Umweltorganisationen fordern den Ausschluss grosser Umweltverschmutzer von Klimagipfeln, da deren Einfluss den Zielen der Konferenzen fundamental widerspreche.
  • Der relative Einfluss fossiler Lobbyisten wächst weiter – aktuell kommt ein Lobbyist auf 25 Delegierte.
Mehr anzeigen

Die Weltklimakonferenz berät über die Eindämmung der Erderwärmung – doch nach einer Datenanalyse sind mindestens 1602 Lobbyisten der Öl-, Gas- und Kohleindustrie ganz offiziell beim UN-Treffen in Brasilien akkreditiert. Das gab die Koalition «Kick Big Polluters Out» in Belém bekannt, die unter anderem von den Organisationen Transparency International, Global Witness, Greenpeace und dem Climate Action Network getragen wird. Ausgewertet wurden öffentlich zugängliche Daten des Klimasekretariats der Vereinten Nationen (UNFCCC).

Der Analyse zufolge haben die Lobbyisten mehr Zugangspässe als alle Delegationen der zehn durch die Erderwärmung verwundbarsten Staaten. Namentlich sind dies der Tschad, Niger, die Salomonen, Mikronesien, Guinea-Bissau, Sudan, Somalia, Tonga sowie Sierra Leone, Somalia und Eritrea. Sie kommen zusammen nur auf 1061 Delegierte in Belém.

Oft gehören solche Lobbyisten zu Handels- oder Wirtschaftsverbänden, die zu den Klimakonferenzen «Beobachter» entsenden dürfen. Der Analyse zufolge wurden sogar 164 Lobbyisten direkt über Regierungsdelegationen akkreditiert. Frankreich etwa habe in seiner offiziellen Delegation 22 Vertreter aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe, darunter fünf von TotalEnergies. Und insgesamt 599 der rund 1.600 Lobbyisten haben eine «Party Overflow»-Akkreditierung, was ihnen Zugang bis in innere Verhandlungszirkel verschafft. 

Krisentreffen am Amazonas. Das musst du zur Klimakonferenz wissen

Krisentreffen am AmazonasDas musst du zur Klimakonferenz wissen

Die Koalition aus Dutzenden Umwelt- und Klimaorganisationen fordert nun, dass die Vereinten Nationen künftig grosse Umweltverschmutzer von Klimagipfeln ausschliessen, damit sie hinter verschlossenen Türen, auf den Gängen oder bei informellen Treffen keinen Einfluss auf die Delegierten nehmen können. Das Argument: Deren Lobbyinteressen widersprächen fundamental dem völkerrechtlichen Auftrag der Klimakonferenz, die Erderwärmung einzudämmen. Überdies müssten alle Teilnehmer verpflichtet werden, ihre Finanzquellen und potenzielle Interessenkonflikte offenzulegen, um Transparenz zu schaffen.

Regierungen als Komplizen

Ivonne Yanez von Accion Ecologica aus Ecuador sagte, die Öl-, Gas- und Kohlekonzerne trieben die Welt in den Abgrund. Und viele Regierungen seien ihre Komplizen, weil sie Fossil-Lobbyisten zu Klimagipfel mitbringen oder zumindest dulden. «Seit 30 Jahren bieten Klimagipfel den Ölkonzernen eine ideale Bühne, um ihr Image aufzupolieren, Geschäfte zu machen und neue Wege zu finden, um ungestraft ihre Umweltverbrechen zu begehen.» 

Klima-Standpauke vom UN-Chef. «Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben»

Klima-Standpauke vom UN-Chef«Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben»

Die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle setzt das klimaschädliche Treibhausgas Kohlendioxid frei, das den Planeten gefährlich aufheizt. Die fatalen Folgen sind häufigere und heftigere Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Stürme. Auf der Klimakonferenz in Dubai 2023 haben sich eigentlich alle 200 Staaten auf eine Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen geeinigt, doch gibt es in vielen Staaten Ausbaupläne. 

Ein Lobbyist kommt auf 25 Delegierte

In Dubai waren der damaligen Analyse zufolge sogar mehr als 2450 Fossil-Lobbyisten akkreditiert – ein Rekord. Im Vergleich ist die Teilnehmerzahl bei der COP30 nun geringer, auch liegt sie unter der des letztjährigen Gipfels in Aserbaidschan. Doch gestiegen ist der relative Anteil der Lobbyisten, jetzt in Belém kommt nämlich fast ein Lobbyist auf 25 Delegierte.

Jax Bonbon von der Entwicklungsorganisation Ibon International mit Sitz auf den Philippinen sprach von einer Farce, dass so viele Lobbyisten da seien. «Es ist empörend anzusehen, wie ihr Einfluss Jahr für Jahr zunimmt.» Leidtragende seien der UN-Prozess und die betroffenen Menschen, die unter den Folgen der Klimakrise leiden.

Mehr aus dem Ressort

Krisentreffen am Amazonas – Was bringt die Klimakonferenz?

Krisentreffen am Amazonas – Was bringt die Klimakonferenz?

Zehn Jahre nach dem Abkommen von Paris ist die Klimakrise drängender denn je. Die aktuelle UN-Prognose zeigt: Mit der gegenwärtigen Klimapolitik steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Das überschreitet das international vereinbarte 1,5-Grad-Ziel bereits in den nächsten zehn Jahren.

