«Schwunghaft wie nie zuvor»? Der Faktencheck zu Trumps grosser Show

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Was stimmt wirklich? «Schwunghaft wie nie zuvor»? Der Faktencheck zu Trumps grosser Show

Sven Ziegler

25.2.2026

«State of the Union»-Ansprache: Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-Ansprache: Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

Mehr als zwei Stunden lang feierte Donald Trump vor dem Kongress ein Amerika, das unter seiner Führung nur noch siegt. Zwischen göttlicher Auserwähltheit, fragwürdigen Job-Rekorden und einem fast kindlichen «Nein, nein, nein».

25.02.2026

Donald Trump zeichnete vor dem Kongress das Bild eines Amerikas im Dauer-Triumph. Ein genauer Blick auf Inflation, Wirtschaft, Migration und Sicherheit zeigt: Viele zentrale Aussagen halten einer Überprüfung nicht stand.

Sven Ziegler

25.02.2026, 09:18

25.02.2026, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump zeichnete vor dem Kongress das Bild einer von Gott auserwählten Nation, die unter seiner Führung nur noch «gewinnt».
  • Seine wirtschaftlichen Superlative blendeten aus, dass die Arbeitslosigkeit zuletzt stieg – besonders bei Jugendlichen.
  • Mit einem pathetischen «Nein, nein, nein», einem Eishockey-Team als Siegesbeweis und einem Medaillen-Scherz setzte er auf maximale Selbstinszenierung.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation 2026 ein Bild von einem Amerika gezeichnet, das «roaring like never before», also «schwunghaft wie nie zuvor» sei. Er sprach von Rekordinvestitionen, historischen Steuersenkungen, praktisch gestoppter Migration, einer ausgelöschten iranischen Nuklearbedrohung und einer Wirtschaft im Höhenflug.

Doch bei genauer Betrachtung halten zahlreiche Kernbehauptungen des Präsidenten einer Überprüfung nicht stand.

blue News macht den grossen Faktencheck. 

Inflation: Kein Rekord-Erbe, kein Wunderjahr

Trump behauptete, er habe eine «Inflation auf Rekordniveau» übernommen – die «schlimmste in der Geschichte unseres Landes». Tatsächlich lag die Teuerung bei seinem Amtsantritt im Januar 2025 bei rund 3 Prozent. Der Höchststand war bereits im Juni 2022 mit 9,1 Prozent erreicht worden. Historisch betrachtet lag die Inflation etwa 1920 sogar bei über 20 Prozent – deutlich höher als während der Biden-Jahre.

Zwar ist die Inflationsrate inzwischen auf rund 2,4 Prozent gesunken. Doch dieser Rückgang setzte bereits vor Trumps Amtsantritt ein. Zudem zeigen Kerninflationswerte weiterhin hartnäckige Preissteigerungen. Die US-Notenbank bleibt deshalb vorsichtig mit weiteren Zinssenkungen.

«State of the Union»-Ansprache. Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-AnspracheDrei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

Wirtschaft: «Roaring»? Die Zahlen sind nüchterner

Trump sprach von einer Wirtschaft, die «roaring like never before» sei. Die Daten zeichnen ein differenzierteres Bild.

Das Wirtschaftswachstum 2025 lag bei rund 2,2 Prozent – schwächer als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote stieg leicht von 4,0 auf 4,3 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 181'000 neue Stellen geschaffen – deutlich weniger als im Jahr davor.

Es stimmt zwar, dass mit rund 159 Millionen Menschen so viele Personen arbeiten wie nie zuvor. Doch auch die Bevölkerung ist so gross wie nie. Die Erwerbsquote blieb praktisch unverändert.

«18 Billionen Dollar Investitionen»: Zahl ohne belastbare Grundlage

Bei Trumps Rede kam es auch zu Protesten. 
Bei Trumps Rede kam es auch zu Protesten. 
KEYSTONE

Besonders spektakulär klang Trumps Behauptung, er habe Investitionen von «über 18 Billionen Dollar» gesichert. Diese Zahl ist jedoch nicht belegt. Selbst deutlich tiefere offizielle Summen umfassen vage Absichtserklärungen, bilaterale «economic exchanges» und informelle Versprechen ohne verbindliche Verträge.

Einige angekündigte Beträge übersteigen sogar die Wirtschaftsleistung der beteiligten Staaten. Experten zweifeln daher daran, dass diese Zusagen in der behaupteten Höhe tatsächlich realisiert werden.

Steuern: Nicht die grösste Senkung der Geschichte

Trump bezeichnete sein Steuer- und Innenpolitikpaket erneut als «grösste Steuersenkung in der Geschichte Amerikas». Gemessen am Anteil am Bruttoinlandprodukt liegt das Gesetz jedoch nur auf Rang sechs oder sieben seit dem Zweiten Weltkrieg.

Auch die Aussage «keine Steuer auf Sozialversicherung» ist übertrieben. Tatsächlich wurde eine befristete Zusatzabzugsregel eingeführt, die bis 2028 gilt und nicht alle Bezüger einschliesst. Millionen Empfänger – insbesondere unter 65-Jährige – profitieren nicht davon.

Was sonst aufgefallen ist. Kein einziges Wort zu Epstein – Demokrat Green (schon wieder) abgeführt

Was sonst aufgefallen istKein einziges Wort zu Epstein – Demokrat Green (schon wieder) abgeführt

Migration: Deutlich weniger Übertritte – aber nicht «null»

Trump sagte, in den vergangenen neun Monaten seien «null illegale Migranten» ins Land gekommen. Das ist falsch. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist massiv gesunken, liegt aber weiterhin im vierstelligen Bereich pro Monat.

Richtig ist, dass die Übertritte auf ein Niveau gefallen sind, das seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Allerdings hatte der Rückgang bereits gegen Ende der Biden-Regierung begonnen.

Auch Trumps Darstellung, es würden ausschliesslich «kriminelle Migranten» deportiert, hält nicht stand. Ein grosser Teil der inhaftierten Personen hat keine strafrechtliche Verurteilung.

Kriminalität: Rückgang – aber kein Allzeittief

Trump erklärte, Washington D.C. habe «praktisch keine Kriminalität mehr» und Morde seien im Januar «nahezu um 100 Prozent» gesunken. Tatsächlich wurden im Januar zwei Tötungsdelikte gemeldet – ein deutlicher Rückgang, aber kein Wert von null.

Auch landesweit ist die Mordrate gesunken. Sie lag 2024 bei 5,0 pro 100'000 Einwohnern und dürfte 2025 auf etwa 4,0 gefallen sein. Der Abwärtstrend hatte jedoch bereits vor Trumps Amtsantritt eingesetzt.

Auch Bundesrat muss antraben. Warum Trump nicht einfach in den Kongress darf – 5 Fakten zur «State of the Union»-Rede

Auch Bundesrat muss antrabenWarum Trump nicht einfach in den Kongress darf – 5 Fakten zur «State of the Union»-Rede

Iran: «Ausgelöscht» ist zu viel gesagt

Trump behauptete, eine US-Militäraktion habe Irans Atomprogramm «obliterated» («ausgelöscht»). Zwar wurden wichtige Anlagen schwer beschädigt. Doch Geheimdienst- und Inspektorenberichte gehen davon aus, dass Teile der Infrastruktur und erhebliche Mengen angereicherten Urans weiterhin existieren.

Von einer vollständigen Zerstörung kann keine Rede sein.

Acht Kriege beendet? Die Bilanz ist komplizierter

SOTU: Trump wird im Kongress angekündigt

SOTU: Trump wird im Kongress angekündigt

Die «State of the Union Address» ist ein traditionsreicher Staatsakt, bei dem der US-Präsident den Kongress über die Lage der Nation informiert und politische Vorhaben ankündigt.

25.02.2026

Trump erklärte, er habe «acht Kriege beendet». Tatsächlich vermittelte seine Regierung in mehreren Konflikten Waffenruhen oder diplomatische Annäherungen – etwa zwischen Armenien und Aserbaidschan oder zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo.

Doch in mehreren dieser Regionen flammten Kämpfe wieder auf oder es existieren weiterhin ungelöste Spannungen. In anderen Fällen handelte es sich nicht um formelle Kriege. Die Zahl «acht» ist daher deutlich überzogen.

Wahlen: Keine Hinweise auf «extremen Betrug»

Erneut sprach Trump von «rampant cheating» bei US-Wahlen. Umfangreiche Prüfungen in mehreren Bundesstaaten ergaben jedoch nur vereinzelte Fälle illegaler Stimmabgabe. Untersuchungen zeigen, dass Wahlbetrug einen verschwindend geringen Anteil aller abgegebenen Stimmen ausmacht.

Mehr internationale News

Konjunktur. Deutschlands Wirtschaft stärker gewachsen als erwartet

KonjunkturDeutschlands Wirtschaft stärker gewachsen als erwartet

Politik. Vier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine

PolitikVier Tote nach russischen Angriffen in Südukraine

Grossbritannien. Ex-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor

GrossbritannienEx-Prinz Andrew: Polizei beendet Durchsuchungen in Windsor

Meistgelesen

Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war
SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel
«Schwunghaft wie nie zuvor»? Der Faktencheck zu Trumps grosser Show
In Aargauer Weiler herrscht plötzlich Verkehrschaos – Anwohner entsetzt