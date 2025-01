Das neue Porträt von Melania Trump sendet klare Signale

Melania Trumps offizielles Porträt. White House

Welche Rolle wird Melania Trump bei der zweiten Amtszeit von Donald Trump einnehmen? Ihr erstes offizielles Porträtfoto sendet klare Signale.

Das neue offizielle Porträt von Melania Trump (54) ist da. Die First Lady steht mit ernstem Blick vor dem Fenster, im Hintergrund das Washington Monument – ihre Finger entschlossen auf das Pult geschützt. Sie trägt einen schlichten dunklen Anzug und eine weisse Bluse.

Das Schwarzweissbild wurde von der belgischen Fotografin Régine Mahaus gemacht. Entstanden ist es im Yellow Oval Room, einen Tag nach der Verteidigung ihres Mannes, wie die BBC berichtet.

Doch einigen kommt das Bild von Melania bekannt vor: Sie wittern ein Plagiat. Das Porträt erinnert an das Bild der First Lady in der Netflix-Serie «House of Cards». Die Schauspielerin Robin Wright Penn gibt in gleicher Pose die starke Frau an der Seite des Serienpräsidenten Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey.

Das neue Porträt kommt um einiges kühler daher als noch vor acht Jahren. Damals zeigte sich die First Lady in Farbe, mit offenem Mund und verschränkten Armen.

Nimmt Melania nun eine aktivere Rolle ein?

Und was will Melania mit diesem Foto vermitteln? «Von dem Anzug bis zur Pose fühlt sich das neue Porträt sorgfältig inszeniert an, um eine Art von Macht auszustrahlen, die im Kontrast zur traditionellen Rolle der First Lady steht, nämlich eine Präsidentschaft in der öffentlichen Wahrnehmung weicher erscheinen zu lassen», analysiert die Moderjournalistin Ellie Violet Bramley im Gespräch mit der BBC.

Nachdem sich Melania Trump in der ersten Amtszeit eher zurückhaltend zeigte, soll das neue Foto nach Einschätzung Bramleys signalisieren, dass die First Lady in der zweiten Amtszeit eine wesentlich aktivere Rolle einnehmen werde. Ein erstes Anzeichen dafür ist, dass sie ihren Mann bei seinem Besuch im Katastrophengebiet in Los Angeles begleitet hat.