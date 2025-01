USA

Melania Trump nennt Attentäter «Monster»

Nach dem Angriff auf ihren Mann bezeichnet die frühere First Lady Melania Trump den Täter als «Monster» und ruft die Amerikaner zur Versöhnung auf. Der Angreifer habe darauf abgezielt, die Menschlichkeit und die Leidenschaft ihres Mannes Donald Trump auszuradieren. «Donald, der grosszügige und liebevolle Mann, mit dem ich die besten und die schlimmsten Zeiten erlebt habe», erklärte die frühere First Lady in einem auf der Plattform X veröffentlichten Schreiben. Melania Trump hatte sich zuletzt fast nie öffentlich geäussert und auch keine öffentliche Rolle in Trumps Wahlkampf gespielt.