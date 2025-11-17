  1. Privatkunden
«Verschwendet nicht meine Zeit» Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

Christian Thumshirn

17.11.2025

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

«Verschwendet nicht meine Zeit» – Michelle Obama zerlegt die Idee einer Präsidentschaftskandidatur – und zweifelt an Amerikas Reife

In einem Interview mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross erklärt Michelle Obama unmissverständlich, warum Amerika aus ihrer Sicht noch nicht bereit ist für eine Präsidentin – und warum sie selbst definitiv nicht kandidieren wird.

17.11.2025

In einem Interview mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross erklärt Michelle Obama unmissverständlich, warum Amerika aus ihrer Sicht noch nicht bereit ist für eine Präsidentin – und warum sie selbst definitiv nicht kandidieren wird.

Christian Thumshirn

17.11.2025, 11:02

Bei einem Bühnen-Talk mit Schauspielerin Tracee Ellis Ross, anlässlich der Promotion ihres neuen Buches, findet Michelle Obama überraschend deutliche Worte.

Die ehemalige First Lady spricht darüber, wie sie die politische Stimmung im Land wahrnimmt – und welche Rolle Frauen darin derzeit spielen.

Ein Moment seltenen Klartexts

Dabei räumt sie auch mit einer Frage auf, die ihr seit Jahren gestellt wird: jener nach einer möglichen Kandidatur. Und Michelle Obama macht klar, dass sie dazu eine sehr unbequeme Einschätzung hat.

Welche das ist, erfährst du im Video.

