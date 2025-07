Hier streitet Trump mit Powell US-Präsident Donald Trump berichtet vor laufender Kamera über hohe Kosten bei der Renovation eines Fed-Gebäudes. Der hält ihm entgegen – und checkt seine Fakten live. Meistgelesen 25.07.2025

US-Präsident Donald Trump berichtet vor laufender Kamera über hohe Kosten bei der Renovation eines Fed-Gebäudes. Der hält ihm entgegen – und checkt seine Fakten live.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Us-Präsident Donald Trump streitet sich mit Jerome Powell vor laufenden Kameras.

Grund ist ein Renovierungsprojekt.

Mit dem Besuch wollte Trump den Druck auf Powell erhöhen. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat den Notenbankchef Jerome Powell öffentlich wegen der Kosten umfangreicher Renovierungen an Gebäuden der Federal Reserve kritisiert. Das Renovierungsprojekt koste 3,1 Milliarden Dollar, wesentlich mehr als die 2,5 Milliarden, die die Fed selbst genannt hat, behauptete Trump am Donnerstag bei einem Besuch der Baustelle in Washington.

Powell schüttelte neben ihm stehend den Kopf. «Das kam von uns?», fragte er. Daraufhin drückt ihm Trump einen Zettel in die Hand, auf dem Zahlen abgebildet sind.

Dann kam Powell darauf, dass Trump in der Summe von 3,1 Milliarden die Renovierung eines anderen Gebäudes mitrechnete, die bereits vor fünf Jahren abgeschlossen wurde. «Das Gebäude wurde vor 5 Jahren fertiggestellt», entgegnete der Fed-Chef Trump. «Es ist Teil des Konzepts. Es ist neu», antwortete Trump.

Besuch soll Druck erhöhen

«Erwarten Sie noch weitere Kostenüberschreitungen?», fragte Trump. Powell verneinte das. Trump liess wissen, dass er früher als Immobilienunternehmer jemanden entlassen hätte, wenn Kosten überschritten worden wären. Dann witzelte er, dass er von Powell ablassen würde, wenn dieser die Zinsen senken würde.

Mit dem Besuch wollte Trump den Druck auf Powell erhöhen. Der Republikaner hat den Notenbankchef wiederholt für ausbleibende Zinssenkungen kritisiert. Die Fed ist eine unabhängige Institution. Die Unabhängigkeit zu untergraben, könnte es der Fed erschweren, Finanzmärkte zu beruhigen und die US-Wirtschaft zu stabilisieren.

Die aktuellen Renovierungen betreffen die Zentrale der Notenbank und ein benachbartes Gebäude. Vor Trumps Besuch durften Journalistinnen und Journalisten die Baustelle begutachten.