«Skandalös und strafbar» New Yorker Polizei ermittelt wegen Schneeball-Attacke auf Beamte

dpa

24.2.2026 - 19:55

Ein Fahrzeug der New Yorker Polizei kämpft sich durch den Wintersturm.
Ein Fahrzeug der New Yorker Polizei kämpft sich durch den Wintersturm.
Archivbild: IMAGO/Depositphotos

Die New Yorker Polizei hat Ermittlungen zu einer Schneeball-Attacke auf ihre Beamten aufgenommen. Die Polizisten waren am Montag wegen einer grossen Schneeball-Schlacht in den Washington Square Park im Stadtteil Manhattan gerufen worden und selbst unter Beschuss geraten.

,

DPA, Redaktion blue News

24.02.2026, 19:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Schneeball-Schlacht im Washington Square Park in Manhatten wurden uniformierte Polizeibeamte mit Schneebällen beworfen.
  • Mehrere Polizisten seien von Schneebällen im Gesicht getroffen worden. Sie seien in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden.
  • Jetzt ermittelt die New Yorker Polizei gegen die Angreifer.
Mehr anzeigen

Videoaufnahmen zeigten, wie zwei uniformierte Beamte durch den Park gingen und von allen Seiten mit Schneebällen beworfen wurden. Die zunehmend frustrierten Polizisten stiessen mindestens zwei Personen zu Boden. An einer Stelle war eine Person zu sehen, die von hinten auf einen Polizisten zurannte und diesem Schnee auf den Kopf drückte. Laut «New York Post» seien auch Autos und Unbeteiligte beworfen worden.

Die Polizeibehörde teilte am Dienstag mit, mehrere Polizisten seien von Schneebällen im Gesicht getroffen worden. Sie seien in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden. Nähere Angaben zu erlittenen Verletzungen wurden nicht gemacht. Auch gab es zunächst keine Festnahmen. Die Polizeipräsidentin Jessica Tisch bezeichnete die Schneeball-Attacken als kriminell. Auf X schrieb Tisch: «Ich möchte ganz klar sagen: Das gezeigte Verhalten ist skandalös und strafbar.»

Auch mehrere Politiker in New York verurteilten die Angriffe. Kritiker des neuen Bürgermeisters Zohran Mamdani sahen in der Attacke einen Beweis dafür, dass der Respekt für die Polizei unter ihm abgenommen habe. Mamdani rief am Dienstag auf der Plattform X zum Respekt für die Polizistinnen und Polizisten auf. Diese sorgten angesichts eines Schneesturms für die Sicherheit der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, teilte er mit.

