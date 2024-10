blue News geht an die Grenze, Teil 2/4: Als die Nazis die Bündner im Hochgebirge belauerten Das Bündner Prättigau ist geprägt von einer bewegten Vergangenheit: blue News nimmt dich mit in alte Zeiten, als die Nazis einen Steinwurf entfernt und im Gebirge noch Schmuggler und Säumer unterwegs waren. 24.09.2024

blue News geht an die Grenze, Teil 2/4: Wir reisen ins Prättigau an die Bündner Grenze zu Österreich. Unsere Route führt uns von Klosters nach St. Antönien – und wieder hinunter nach Fideris.

Dabei begeben wir uns auf die Spuren von Säumern und Schmugglern.

Zudem erfahren wir, wie es damals war, als die Nazis an der Grenze im Hochgebirge lauerten – und erkunden einen der vielen Bunker in der Region. Mehr anzeigen

53 Kilometer lang ist die Grenze zwischen dem Montafon und dem Prättigau. Rund 20 Pässe verbinden die Region im Norden Graubündens mit Österreich. 53 Kilometer Grenze, an deren Verlauf sich im Laufe der Jahre viele Geschichten abspielten.

Im zweiten Teil der Herbstserie reist blue News in das Tal mit idyllischen, etwas verschlafenen Dörfern, eingebettet in eine raue und eindrückliche Landschaft. Wohl nicht ohne Grund haben es die Walser vor Jahrhunderten für sich entdeckt.

Dass sich zu einer rauen Landschaft auch raues Wetter gesellen kann, merken wir bereits auf der Fahrt. «Säumern findet bei jeder Witterung statt», sagt Reto Niggli, der heute die Tradition mit organisierten Säumerwanderungen zu bewahren versucht.

«Aufregung vermag es nicht beim Säumern»

Mit ihm machen wir uns ab Klosters-Serneus auf ein Teilstück der Via Valtellina, dem Fernpfad zwischen der Marktgemeinde Schruns im österreichischen Montafon und dem norditalienischen Tirano im Veltlin. Jahrhundertelang brachten hier Säumer Waren – insbesondere Salz und Wein – auf dem Rücken von Saumtieren über das Gebirge und über die Grenzen.

Dabei galt und gilt es heute noch, einen kühlen Kopf zu bewahren, besonders in ausgesetzten Passagen: «Aufregung vermag es nicht, sonst überträgt sich das auf das Tier», weiss Niggli.

Sich aus der Ruhe bringen lassen durften auch die Schweizer Soldaten nicht, die im Zweiten Weltkrieg an der Grenze im Prättigau stationiert waren. Nach dem durch den Einmarsch Hitlers erzwungenen Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 war das «Dritte Reich» plötzlich nur noch einen Gipfel entfernt.

Die Geschichte des Schmuggler-Thöny

Wir verschieben nach St. Antönien, wo noch heute Bunkeranlagen von der damaligen Bedrohungslage zeugen. «Man hat sich gegenseitig mit Feldstechern beobachtet», erzählt Peter Baumgartner. Der Militärhistoriker weiss über die Prättigauer Bunker bestens Bescheid – und führt uns durch ein für diese Region typisches Exemplar.

In der Zeit zwischen den Weltkriegen florierte auch der Schmuggel. Einzelne Produkte waren knapp. Und wer anders als die Säumer den geforderten Zoll nicht bezahlen wollte, wurde zum Schmuggler. «Der Berüchtigste war der Schmuggler-Thöny», weiss Hans Flütsch. Der Schindelmacher ist in der abgelegenen Prättigauer Gemeinde St. Antönien aufgewachsen, einem Dorf, das in der Region für seine Schmuggler bekannt war.

Um uns die alten Geschichten des Schmuggler-Thöny wiedergeben zu können, hat Flütsch seinen Laptop dabei – aus Holz. Was dort sonst noch für Geschichten gespeichert sind, siehst und hörst du im Video.