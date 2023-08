8.45 Uhr

Die Landesregierung bestreitet am Nationalfeiertag eine regelrechte Reden-Tournee durch die Schweiz. Und einige Bundesratsmitglieder haben schon am 31. Juli damit begonnen.

Insgesamt elf Reden halten die Bundesrätinnen und Bundesräte am Dienstag. Die Rede auf dem symbolträchtigen Rütli hält Elisabeth Baume-Schneider. Am Morgen tritt die Bundesrätin ausserdem beim Bauernbrunch in Muotathal SZ auf. Auch Guy Parmelin startet den Tag mit einer Rede an einem Bauernbrunch in Schwarzsee FR. Seine zweite Bundesfeier-Ansprache hält er in Cully in der Waadt.

Bundespräsident Alain Berset tritt am Nationalfeiertag im freiburgischen Domdidier und in Lausanne auf. Albert Rösti hält Reden in den Solothurner Gemeinden Härkingen und Lüterswil-Gächliwil sowie im Tessin im Swissminiatur-Freiluftmuseum in Melide. Karin Keller-Sutter feiert in Rapperswil-Jona, in ihrem Heimatkanton St. Gallen. Aussenminister Ignazio Cassis feiert derweil in Indonesien.