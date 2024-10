Bereits in diesen Wochen kann man bei der Migros Weihnachtskugeln kaufen. Bild: blue News

Mitten im Oktober kann man bei den ersten Grossverteilern Weihnachtskugeln erwerben. Jedes Jahr früher? Das stimmt so nicht.

In zahlreichen Migros-Filialen geht in diesen Tagen der Weihnachts-Vorverkauf los. Nicht nur Lebkuchen finden sich in den Regalen. Stattdessen wird das volle Programm gefahren. So können Kund*innen auch Weihnachtsdekoration inklusive Christbaumkugeln erwerben – und das schon Anfang Oktober.

Besonders früh ist das aber nicht, erklärt der Detailhändler auf Anfrage von blue News. «In der Migros kommen die ersten Weihnachtsprodukte wie jedes Jahr Mitte bis Ende Oktober in unsere Filialen», heisst es bei der Medienstelle. «Das kann punktuell zeitlich etwas variieren, da nicht jede Filiale die gleichen Lagermöglichkeiten hat.»

Schweizer*innen kaufen bereits jetzt Weihnachtsartikel

Die Weihnachtsartikel seien bereits im Oktober beliebt: «Viele unserer Kundinnen und Kunden stimmen sich jeweils bereits frühzeitig mit Deko und Schokolade auf die kalte Jahreszeit und die bevorstehende Adventszeit ein», so die Migros.

Auch bei den anderen Grossverteilern läuft der Weihnachtsverkauf auf Hochtouren. Aber: Nicht nur Weihnachtsartikel seien aktuell gefragt, sagt Coop-Sprecher Caspar Frey. «Im Moment stehen Herbst- und Halloween-Artikel thematisch im Vordergrund.»

Bereits bei der Lancierung sei aber eine nennenswerte Nachfrage festzustellen – heisst: Schweizer*innen kaufen bereits jetzt Weihnachtsartikel. «Das grösste Interesse verspüren wir jeweils in der Adventszeit», so Frey. Deshalb werde das Angebot auch stetig vergrössert, je näher die Festtage rücken.

Diese Artikel sind schon jetzt beliebt

Dass Weihnachtsartikel jedes Jahr früher verkauft werden, sei aber nicht der Fall – eher das Gegenteil sei der Fall, so Frey. «Die Verkaufsaktionen starten grundsätzlich jeweils mit derselben Vorlaufszeit wie in den Vorjahren. Diese haben wir über die letzten Jahren zudem tendenziell verkürzt.»

Auch Lidl sagt gegenüber blue News, der Vorverkauf habe in der gleichen Kalenderwoche wie in den Vorjahren begonnen. «Unsere Kundinnen und Kunden schätzen es sehr, dass sie sich Schritt für Schritt auf die Weihnachtszeit einstimmen können», so Lidl.

Und auch Aldi erklärt: «Erfahrungsgemäss ‹gluschtet› es Herrn und Frau Schweizer bereits bei herbstlichen Temperaturen nach den ersten Weihnachtsartikeln. So beobachten wir Jahr für Jahr, dass diese Artikel bereits im Herbst in den Einkaufskörben unserer Kundschaft landen.»

Doch welche Artikel sind bereits jetzt beliebt? Das verrät Coop-Sprecher Caspar Frey. «Leuchtfiguren sind bereits im November gefragt, weil die Kund*innen dann mit Beleuchtungen und Dekorationen beginnen. Artikel wie Geschenkpapier und mittlere bis grössere Geschenke sowie Baumschmuck erfahren im Dezember nochmals eine stärkere Nachfrage.»

Die unterschiedlichen Artikel würden dann auch entsprechend zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Verkaufsstellen geliefert und angeboten.

