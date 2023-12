Hier staut es an den Festtagen

Um die Festtage wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet. Keystone

Diese Strecken sollten Autofahrer*innen über die Festtage besser meiden. Denn hier stauts an Weihnachten und zum Jahreswechsel hin. Wer sich trotzdem auf diese Routen begibt, sollte für die Reise viel Zeit einplanen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über die Festtage fahren viele Schweizerinnen und Schweizer zu ihren Familien oder in die Berge. Die Folge: Es staut auf vielen Strassen.

Zu besonders erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus kommt es wohl in den Wintersportorten.

Aber auch Autobahnen in den Agglomerationen und im Mittelland sind betroffen.

Insbesondere in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano sowie beim Gotthard-Tunnel, der San-Bernardino-Route und den Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis muss man Geduld haben. Mehr anzeigen

«Driving Home for Christmas», trällert Sänger Chris Rea (72) alle Jahre wieder aus dem Radio. Es ist die Hymne zu den Festtagen, an die sich Herr und Frau Schweizer halten. Über die Weihnachtsfeiertage fahren viele mit dem Auto zu ihrer Familie und verbringen die Festtage mit ihren Liebsten.

Wer über die Festtage nicht nach Hause fährt, der macht einen Abstecher in die Berge zum Skifahren oder Entspannen. Egal, wohin es geht – die Folge ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Schweizer Strassen über die Festtage. Und das zieht sich auch über den Jahreswechsel bis Anfang Januar weiter.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat eine Prognose erstellt, wo es in der Schweiz gegen Jahresende hin wegen des Ferienverkehrs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus kommen könnte. Gerechnet wird bereits ab Freitag, 22. Dezember, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Vor allem in den Wintersportorten brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer viel Geduld, um ans Ziel zu gelangen.

Die Stau-Liste im Überblick

Aber auch auf den Autobahnen in den Agglomerationen und im Mittelland erwartet das Astra viel Verkehr. «Die Auswirkungen des Ferienbeginns werden auf der A1, A2, A3, A9 und A13 und insbesondere in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels, auf der San-Bernardino-Route zwischen Sargans und Rothenbrunnen sowie auf den Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis spürbar sein», so schreibt der Bund. Und liefert mit einer detaillierten Liste die Übersicht der betroffenen Regionen.

Autobahnen:

• A1 im Grossraum Zürich

• A1 Härkingen–Wangen a. A.

• A1/A6 in der Region Bern

• A1 Region Lausanne

• A2 Basel

• A2/A14 Region Luzern (bis Stans-Nord)

• A2 Amsteg–Faido (Gotthard-Strassentunnel)

• A3 Walenstadt–Reichenburg

• A8 Interlaken–Spiez

• A8 Sarnen–Verzweigung Lopper

• A13 Sarganserland–Rothenbrunnen

• A28 Landquart–Klosters

Hauptstrassen:

• Spiez–Kandersteg (Hinreise)

• Gampel–Goppenstein (Rückreise)

• Brunnen–Flüelen (Axenstrasse)

• Göschenen–Andermatt

• Raron–Brig

• Bellinzona–Locarno

• sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern

Für den Gotthard-Tunnel warnt der Touring Club Schweiz (TCS) vor allem vor den Tagen 22. und 26. Dezember. Dann wird dort ein sehr hohes Verkehrsaufkommen erwartet, was Stau ab sechs Kilometer bedeutet. Der 25. Dezember schaut laut der TCS-Prognose nicht viel rosiger aus.

Bei Autoverladestationen muss man über die Festtage ebenfalls etwas mehr Zeit mitbringen. Bei der Hinreise kann es an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga von 8 bis 16 Uhr zu längeren Wartezeiten kommen. Und bei der Rückreise ist ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen, vor allem zwischen 11 und 18 Uhr. Dies betrifft den Autoverlad Furka in Oberwald, den Autoverlad Lötschberg in Goppenstein und den Autoverlad Vereina in Lavin-Sagliains.

Auf der Autobahn bleiben

Wenn es auf der Autobahn staut, weichen viele Reisende auf das nachgelagerte Strassennetz aus. Dies kann eine grosse Belastung für die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen werden und teilweise zu einem Verkehrskollaps in den betroffenen Regionen führen.

Wer daher an den Festtagen etwas Gutes tun möchte, fährt nicht von der Autobahn ab, sondern bleibt darauf und übt sich in Geduld.

Auch am Flughafen wird grosser Andrang erwartet

Nicht nur der Strassenverkehr soll zu Weihnachten stark ausgelastet sein. Auch am Flughafen Zürich geht man davon aus, dass Freitag, 22. Dezember, ein Rekordtag wird. Schon letzte Woche kam es bei der Grenzkontrolle zu langen Wartezeiten. Wer seinen Flug also nicht verpassen will, sollte frühzeitig in Kloten auftauchen und am besten vorab den Online-Check-in nutzen, wie der Flughafen rät.

