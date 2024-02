In den USA haben Unbekannte einen 60 Meter hohen Radio-Sendemasten gestohlen. Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

«Was soll das heissen, ‹der Turm ist weg›?» In den USA haben Unbekannte den einzigen Funkturm eines Radiosenders gestohlen. Es ist ein Rätsel, wie die Diebe einen 60 Meter Sendemasten klauen konnten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Bundesstaats Alabama haben Unbekannte einen über 60 Meter hohen Funkturm eines Radiosenders gestohlen.

Es handelt sich um den einzigen Sendemasten der Radiostation.

Es ist bislang unklar, wie die Diebe den Funkturm unbemerkt stehlen konnten.

Trotz «der unglücklichen Umstände» wurde dem Radio die Sendelizenz entzogen. Mehr anzeigen

Ein Radiosender im US-Bundesstaat Alabama musste seinen Betrieb einstellen, nachdem Unbekannte einen mehr als 60 Meter hohen Funkturm gestohlen hatten — den Einzigen des Radiosenders. Dies berichtet die britische Zeitung «The Guardian».

Demnach erhielt der Radiosender WJLX von der Federal Communications Commission (FCC) die Anweisung, den Sendebetrieb einzustellen.

Entdeckt wurde der Diebstahl Elmore zufolge von einem Landschaftsgärtner, der regelmässig in dem Gebiet arbeitet. Laut CNN steht der Sendemast seit den 1950er Jahren an diesem Ort.

«In all den Jahren, in denen ich in der Branche tätig bin, habe ich so etwas noch nie gesehen», sagt der Geschäftsführer von WJLX, Brett Elmore und fügt hinzu: «Man liest nicht einfach irgendwo davon, dass ein 200 Fuss hoher Turm gestohlen wird.»

Sender ist nicht versichert

Der Funkturm habe sich zuvor in einem bewaldeten Gebiet hinter einer örtlichen Geflügelfarm befunden. Offenbar hätten die Diebe die Drähte des Turms durchgeschnitten und ihn irgendwie weggeschafft.

Elmore zeigt sich fassungslos von dem Vorfall: «Sie riefen mich an und sagten, der Turm sei weg. Und ich fragte: ‹Was soll das heissen, der Turm ist weg?›»

Für den kleinen Radiosender hatte der Diebstahl erhebliche Auswirkungen. Elmore sagte, das Eigentum des Senders sei nicht versichert. Der Ersatz des Turms könnte den Sender zwischen 100'000 und 150'000 Dollar kosten, was «mehr Geld ist, als wir haben», so Elmore.

«Sicherlich hat jemand etwas gesehen oder gehört

Trotz der schlechten Nachrichten hofft Elmore, dass Überwachungsvideos aus der nahe gelegenen Geflügelfabrik oder Zeugen, die in der Fabrik arbeiten, dabei helfen können, den Diebstahl des Sendemastes aufzuklären. «Sicherlich hat jemand etwas gesehen oder gehört», so Elmore.

Derzeit kann der Sender nicht terrestrisch verbreitet und nur online empfangen werden. Da die Diebe auch den AM-Sender mitgehen liessen, beantragte WJLX bei der FCC eine Ausnahmegenehmigung, um weiterhin auf dem FM-Sender zu senden, der immer noch auf Sendung war, so Elmore.

Die FCC erlaubt Mittelwellen-Radiosender wie WJLX nur dann auch per UKW zu senden, solange die Hauptfrequenz genutzt wird. Doch am Donnerstag lehnte die Behörde den Antrag ab. Elmore sagte, die FCC habe ihm mitgeteilt, dass sie keine Ausnahme von dieser Regel mache, «auch nicht unter den unglücklichen Umständen».