Penalty oder nicht? Elia wird im Strafraum zu Fall gebracht

In der Nachspielzeit holt ein Spieler von Galatasaray im eigenen Strafraum YB-Stürmer Meschack Elia von den Beinen. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm, ganz zum Unverständnis der blue Sport Experten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meschack Elia wird im Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray in der 92. Minute im Strafraum zu Fall gebracht. Der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aus, auch der VAR schreitet nicht ein.

Die Experten von blue Sport, Marcel Reif und Kubilay Türkyilmaz, sind sich einig: «Klarer Penalty.»

YB-Coach Patrick Rahmen selbst spricht nach dem Spiel von einer «strittigen Szene». Mehr anzeigen

Im Playoff-Hinspiel zwischen YB und Galatasaray kommt es kurz vor Schluss zu einer strittigen Szene. Meschack Elia tankt sich wirblig in den Strafraum. Galatasarays Gabriel Sara holt den Flügelflitzer von den Beinen. Schiedsrichter Siebert schaut zu, seine Pfeife bleibt stumm. «Wir haben ein tolles Spiel gezeigt», sagt Patrick Rahmen bei blue Sport. Dennoch: «Es gab eine strittige Szene, bei der man Penalty geben könnte.»

Türkyilmaz und Reif: «Klarer Penalty»

Bei der Wiederholung zeigt sich deutlich: So strittig ist die Szene in der zweiten Minute der Nachspielzeit gar nicht. Im Stadion-Studio von blue Sport schauen sich Moderator Roman Kilchsperger und die Experten Marcel Reif und Kubilay Türkyilmaz das Ganze an.

«Das ist ein Fehlentscheid», sagt Reif über den ausbleibenden Pfiff. An so einer Stelle sei immer gut zu gucken, was mit dem Ball passiere. Und mit dem Ball passiert tatsächlich nichts, der rollt unberührt weiter. Türkyilmaz ergänzt: «Das ist ein Penalty. Warum greift der VAR da nicht ein?»

Eine Antwort auf diese Frage erhält der ehemalige Nati-Knipser wohl keine. Statt eines möglichen Zwei-Tore-Polsters reist YB am kommenden Dienstag dank des 3:2-Sieges mit einem Mini-Vorsprung in die Türkei.

Rahmen: «Gehen mit breiter Brust ins Rückspiel»

Rahmen ist sich bewusst, was ihn und seine Mannschaft in Istanbul erwartet. «Hexenkessel», so der YB-Coach und fügt an: «Aber wir gehen mit breiter Brust in die Partie.» Rahmen erwähnt, dass Galatasaray in der Defensive auch zuhause anfällig sein werde. Und die defensive Anfälligkeit zeigte sich im Playoff-Hinspiel bestens. YB gelang gegen die türkische Millionentruppe drei Tore.

