Vier Auswärtsspiele, null Punkte: Die Young Boys sind in der laufenden Champions-League-Kampagne unfreiwillig ein gern gesehener Gast. In Glasgow wird auch der Berner Anhang dem guten Ruf gerecht.

Während sich die Mannschaft unfreiwillig zum gern gesehenen Gast macht, gewinnen die YB-Fans mit einer Aktion nach dem Schlusspfiff die Herzen der Celtic-Anhänger. Mehr anzeigen

Für die Young Boys will es einfach nicht klappen. Im siebten Spiel der Champions-League-Gruppenphase muss der Schweizer Meister die siebte Niederlage einstecken. Beim schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow setzt es ein 0:1 ab – weil Verteidiger Loris Benito den Ball kurz vor dem Schlusspfiff unglücklich in den eigenen Kasten befördert.

Gemeinsam mit Slovan Bratislava ist YB damit die einzige Mannschaft, die in der Königsklasse auch nach dem vorletzten Spiel der Ligaphase ohne Punkte dasteht. Das Torverhältnis von 3:23 spricht Bände – und macht YB derzeit zu einem willkommenen Gegner für europäische Spitzenklubs.

«Unvergesslicher» Moment für Celtic-Fan

In Glasgow gilt das aber nicht nur für die Mannschaft auf dem Platz, sondern auch für die mitgereisten Fans im Celtic Park. Diese bescheren einem jungen Celtic-Anhänger nach dem Schlusspfiff nämlich einen ganz besonderen Moment.

In einem X-Video ist zu sehen, wie der Junge im bereits halbleeren Stadion vor die nach wie vor volle Gästekurve steht und die Welle macht. Die YB-Fans steigen prompt darauf ein und machen Joshua damit eine Riesenfreude.

«Vielen Dank an alle Fans der BSC Young Boys im Celtic Park heute Abend, die meinem kleinen Kerl Joshua seinen ganz persönlichen, unvergesslichen und besonderen Moment beschert haben», bedankt sich Twitter-User Kevin McLaughlin und fügt an: «Gute Heimreise euch allen, was für eine tolle Unterstützung!»

Stimmen zum YB-Auftritt in Glasgow

