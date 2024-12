Goalie-Spektakel in der Champions League: Am Dienstagabend kommt es in verschiedenen Spielen zu grandiosen, aber auch kuriosen Szenen – überall sind Torhüter involviert.

Martínez patzt

Missverständnis in der Villa-Abwehr 10.12.2024

Ein Missverständnis in der Villa-Abwehr führt in der 27. Minute zum bis dato eher schmeichelhaften Leipziger Ausgleich: Seiwald schlägt die Kugel aus der eigenen Hälfte einfach mal weit nach vorne. Weder Diego Carlos noch Konsa oder Keeper Martínez gehen entscheidend zum Ball, sodass Openda dazwischen sprinten kann, die Kugel an der Strafraumkante überragend mitnimmt, sie direkt an Martínez vorbei legt und ins leere Tor einschiebt.

Auch Martinez' Gegenüber Gulacsi patzt

Auch Gulacsi greift daneben 10.12.2024

In der 52. Minute führt Villa dann aber wieder: Die Engländer starten den Konter über Durán, der kurz hinter der Mittellinie an den Ball kommt und vermeintlich Tempo aufnimmt. Völlig überraschend zieht der Joker aus gut 26 Metern einfach mal ab und legt die Kugel zentral über Gulácsi. Der Ungar steht dabei aber zu weit vor dem Kasten und sieht gar nicht gut aus.

Doppelparade von Schlager

Doppelparade von Salzburgs Schlager 10.12.2024

Salzburg-Goalie Schlager ist in der zehnten Minute gleich zweimal gefordert! Hakimi zieht aus der zweiten Reihe wuchtig und hoch ab, Schlager wehrt den flatternden Schuss nach vorne ab. Dort steht Gonçalo Ramos und köpft aus kurzer Distanz auf das Tor, der 28-jährige Österreicher reagiert erneut stark und lenkt den Ball über den Kasten.

Komplett irre Parade :-)

Brest-Goalie Bizot rettet gegen Boscagli 10.12.2024

Die erste Chance hat PSV in der 20. Minute nach einem Standard. Olivier Boscagli hat nach einem Eckball von der rechten Seite aus sieben Metern plötzlich freie Schussbahn, scheitert aber mit seinem hohen Abschluss an Brest-Keeper Marco Bizot.

Sommer hält gegen Xhaka

Xhaka prüft Sommer 10.12.2024

Mit keinem anderen Spieler hat Xhaka öfter zusammengespielt als mit Sommer (205 Mal). Am Dienstagabend stehen die beiden Schweizer erstmals als Gegner auf dem Platz. Und es kommt gar zum Privat-Duell zwischen dem Leverkusen-Taktgeber und dem Inter-Torhüter: Grimaldo holt nach einem Pass von Wirtz zu einem Fernschuss aus, kommt aber von links nicht durch. Danach ergibt sich für Xhaka nochmal ein Schussfenster: Der Ball ist aber zu unplatziert und landet in den Armen von Sommer.

