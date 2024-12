Lachflash inklusive: Das sind die Neujahrsvorsätze unserer Nati-Stars Die Schweizer Nati-Spielerinnen wünschen sich für 2025 vor allem eins: An der Heim-EM zu glänzen. Sie haben aber noch andere Neujahrsvorsätze, wobei sie die nicht mit letzter Konsequenz zu verfolgen scheinen. 28.12.2024

Die Schweizer Nati-Spielerinnen wünschen sich für 2025 vor allem eins: An der Heim-EM zu glänzen. Sie haben aber noch andere Neujahrsvorsätze, wobei sie die nicht mit letzter Konsequenz zu verfolgen scheinen.

Im Video oben siehst du, was sich die Nati-Spielerinnen fürs neue Jahr wünschen und welche Vorsätze sie zu verfolgen gedenken. «Weniger Handyzeit», meint etwa die 21-jährige Alena Bienz vom 1. FC Köln. Allerdings ist sie wenig zuversichtlich, was die Umsetzung angeht.

Elvira Herzog, die Nummer 1 im Schweizer Tor, meint: «Ich bin eigentlich nicht so der Vorsatz-Typ. Ich finde, man braucht kein neues Jahr, um etwas zu ändern oder neu zu beginnen. Aber bezogen auf das EM-Jahr natürlich, alles aus mir, und aus uns, herausholen, damit wir gut vorbereitet in die EM starten können und dort das Bestmögliche herausholen.»

Nadine Riesen, die jeweils die Linie hoch- und runterrennt als gäbe es kein morgen, hat sich ebenfalls etwas vorgenommen. Allerdings folgt ein kleiner Lachflash, ehe sie sagt: «So ein Scheiss.» Und weil die Kamera läuft, folgt auch sogleich ein: «Oh, sorry!»

Die kleine Umfrage zeigt: Nationalspielerinnen ticken bezüglich Neujahrsvorsätze wohl nicht anders als Büroangestellte, Ärztinnen oder Dachdecker. Und die meisten kennen wohl auch das grösste Problem: Ein Vorsatz geht einem schnell über die Lippen, die Umsetzung ist das andere, erst recht, wenn sie von Dauer sein soll …

Erst Nations League, dann Heim-EM

Das grosse Highlight im Jahr 2025 stellt natürlich die Heim-EM dar. Vom 2. bis 27. Juli kämpfen in der Schweiz die besten 16 Nationalteams aus Europa um den EM-Titel.

Die Schweizer Spiele an der Heim-EM 2025 2. Juli: Schweiz – Norwegen

6. Juli: Schweiz – Island

10. Juli: Finnland – Schweiz Mehr anzeigen

Für die Nati stehen schon vorher Pflichtspiele auf dem Programm. Dabei trifft die Schweiz auf zwei Gegner, der sie auch an der EM gegenüberstehen wird: Island und Norwegen. Der dritte Gegner in der Nations League heisst Frankreich, an der EM trifft die Schweiz dann neben Norwegen und Island im dritten Gruppenspiel auf Finnland.

Die Schweizer Spiele in der Nations League 21. Februar: Schweiz – Island

25. Februar: Norwegen – Schweiz

4. April: Schweiz – Frankreich

8. April: Island – Schweiz

30. Mai: Frankreich – Schweiz

3. Juni: Schweiz – Norwegen Mehr anzeigen

