Iman Beney und ihr Bruder Roméo (rechts unten) kicken in Brasilien u.a. mit Timm Klose (links) und Gelson Fernandes (links unten) am Strand. Screenshot: instagram.com/iman.beney

Am 2. Juli 2025 um 21 Uhr startet die Schweiz in Basel gegen Norwegen in die Heim-EM. Viele Nati-Stars nutzten deshalb die freien Tage rund um Weihnachten und Neujahr, um noch einmal die Batterien voll aufzuladen, um danach so richtig durchzustarten.

Wann beginnt die Rückrunde? 🇨🇭 Schweiz: 2. Februar

🇩🇪 Deutschland: 26. Januar

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: 8. Januar (FA Cup) / 17. Januar (Liga)

🇮🇹 Italien: 6. Januar (Roma gewinnt Super Cup) / 11. Januar (Liga)

🇪🇸 Spanien: 5. Januar

🇫🇷 Frankreich: 7. Januar

🇳🇱 Niederlande: 18. Januar

🇸🇪 Schweden: 1. März (Cup) / 23. März (Liga)

🇦🇹 Österreich: 8. Februar (Cup) / 9. Februar (Nachtragsspiel) / 15. Februar (Meisterschaft)

🇺🇲 USA: Vorbereitungs-Camps ab 15. Januar / 14. März (Liga)

👑 Champions League: 18./19. März (Viertelfinal-Hinspiele) Mehr anzeigen

Ehe wir uns den Ferien-Schnappschüssen zuwenden, gibt es bereits eine sportliche Erfolgsnachricht zu vermelden. Alayah Pilgrim und Eseos Aigbogun gewinnen am Montag mit der AS Rom den Super Cup gegen Fiorentina 3:1. Der erste Titelgewinn der Saison ist Tatsache.

Pilgrim, die auf ein Seuchenjahr mit vielen Verletzungen zurückblickt, feiert den Titel ausgelassen mit einer Tanzeinlage im Teambus. Zwar kommt sie nicht zum Einsatz, doch immerhin ist sie wieder zurück im Kader. In den letzten zehn Spielen vor dem Jahreswechsel wurde sie noch von Verletzungen ausgebremst. Pilgrim scheint kurz vor ihrem Comeback zu stehen. Die 99-fache Nationalspielerin Eseosa Aigbogun wird dagegen in der 82. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Die 31-Jährige spielte unter Sundhage noch nie, da sie im vergangenen Jahr monatelang aufgrund eines Kreuzbandrisses verletzt fehlte und erst im November ihren ersten Einsatz bei den Römerinnen hatte.

Die Ferien-Schnappschüsse der Nati-Stars

Über die Festtage haben die Nati-Stars fleissig Urlaubs-Bilder gepostet. Iman Beney hat es mit ihrer Familie nach Brasilien gezogen. Dort tankt sie Sonne und schleift an ihrer Technik. Auf einem ihrer zahlreichen Ferienbilder ist zu sehen, wie sie unter anderen mit den Ex-Nati-Spielern Timm Klose, Gelson Fernandes und ihrem Bruder Roméo, den der FC Basel in der Rückrunde an Stade Lausanne-Ouchy ausleiht, am Strand Footvolley spielt.

FCB-Spielerin Coumba Sow, in Zürich aufgewachsen als Tochter eines Senegalsen und einer Niederländerin, zieht es in die Elfenbeinküste. Sie scheint die Zeit in vollen Zügen zu geniessen. Ihre Follower*innen können sie beinahe auf Schritt und Tritt verfolgen, sei es, wenn sie durch die Strassen schlendert, im Jungle Früchte nascht, einen Käfer in den Händen hält oder Nilpferden beim Baden zuschaut.

Im Senegal ist auch Sows FCB-Teamkollegin Aurélie Csillag. Es gibt ein paar gemeinsame Fotos und die Schnappschüsse vom Essen machen hungrig.

Viola Calligaris stösst einen Kinderwagen vor sich her, das Kind ist natürlich nicht ihr eigenes. Die Juve-Spielerin geniesst ein paar Tage mit ihrer Familie.

Auch die bei Arsenal spielende Nati-Kapitänin Lia Wälti zieht es in die Schweiz. Viele ihrer Bilder und Videos haben einen Jö-Effekt, denn immer wieder taucht ein süsses, schneeverliebtes Hündchen auf.

Die oftmals als Social-Media-Königin verschriene Alisha Lehmann ist zurück im Training, wie ihr letzter Post zeigt. Zuvor hat die bald 26-Jährige, am 21. Januar feiert sie ihren Geburtstag, Sonne getankt. Über 500'000 Mal wird ihre Bilderreihe geherzt, auf der unter anderem zu sehen ist, wie sie auf einer Hängematte sitzend einen Ball im Stile eines Seehunds auf der Stirn balanciert oder sie auf einem Liegestuhl sitzend genüsslich in einen Burger beisst.

Auch Nadine Riesen von Eintracht Frankfurt hat bereits erste Leistungstests absolviert. Zuvor hat sie sich in Thailand erholt.

Das Programm der Schweizer Nati im EM-Jahr

Die Schweizer Spiele in der Nations League 21. Februar: Schweiz – Island

25. Februar: Norwegen – Schweiz

4. April: Schweiz – Frankreich

8. April: Island – Schweiz

30. Mai: Frankreich – Schweiz

3. Juni: Schweiz – Norwegen Mehr anzeigen

Die Schweizer Spiele an der Heim-EM 2025 2. Juli: Schweiz – Norwegen

6. Juli: Schweiz – Island

10. Juli: Finnland – Schweiz Mehr anzeigen

