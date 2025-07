«Reuteler ist weltklasse» – So denkt Spanien über die Schweiz blue Sport hat die spanischen Fans abgefangen und deren Meinung zur Schweiz erfahren. 14.07.2025

Die Schweizer Frauen-Nati trifft im EM-Viertelfinal auf Spanien. Die Weltmeisterinnen gehen als grosser Favorit in das Spiel und auch die Fans sind sich mehrheitlich einig: Die Schweiz hat keine Chance.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im EM-Viertelfinale kommt es zum Duell zwischen der Schweiz und Weltmeister Spanien.

Die Nati geht trotz des euphorischen Heimpublikums als Aussenseiter in dieser Partie.

blue Sport hat bei spanischen Fans nachgefragt, ob die Schweiz überhaupt eine Chance hat. Die Meinung darüber sind relativ eindeutig. Mehr anzeigen

Die Schweiz geht trotz Heimvorteil als krasser Aussenseiter ins EM-Viertelfinale gegen Weltmeister Spanien. Die Spanierinnen haben nicht nur alle Gruppenspiele gewonnen, sondern die Gegner auch dominiert und teilweise deklassiert.

blue Sport hat vor dem letzten Gruppenspiel gegen Italien (welches Spanien mit 3:1 gewonnen hat) mit den Fans gesprochen und gefragt, wie sie ein Viertelfinale gegen die Schweiz einschätzen und ob unsere Nati überhaupt eine Chance hat.

Ein Fan sagt, dass die Schweiz bisher sehr gut gespielt habe, Spanien sei der Nati aber dennoch weit, weit überlegen: «Spanien ist allen Nationen, die an der EM dabei sind, weit überlegen.» Ein anderer Fan geht in eine ähnliche Richtung: «Die Schweiz spielt gut, aber wir sind Weltmeister und werden jeden schlagen, der sich uns in den Weg stellt.»

Ein anderer Spanier sagt, dass die Schweiz noch nicht so weit sei, aber eine talentierte Mannschaft habe, mit vielen jungen Spielerinnen, die in Zukunft ein wichtiges Team in Europa sein werden.

Generell hält man im spanischen Fanlager viel auf die Schweiz, den ganz grossen Coup traut der Nati aber kaum jemand zu: «Ich glaube, sie können ein Tor erzielen, gewinnen werden sie aber nicht.»

Ein Fan hält indes fest: «Die Schweiz hat ein gutes Team, ich bin überzeugt von Reuteler, sie ist eine Weltklasse-Mittelfeldspielerin. Sie ist sehr stark.» Im Duell gegen Spanien soll das Team weiterkommen, welches besser spielt. «Beide haben es verdient, weiterzukommen.»

Australierinnen wünschen der Schweiz das Beste

Nicht alle Fans, die vor dem Wankdorf im Spanien-Shirt anzutreffen sind, kommen aus Spanien. blue Sport trifft drei Fans, die extra für die Europameisterschaft aus Australien angereist sind.

Warum diese Australierinnen der Schweiz das Beste wünschen Diese Fans sind für die Frauen-EM in der Schweiz aus Australien angereist. Sie hoffen, dass sich die Nati auch gegen Favorit Spanien gut schlägt, sind aber nicht sehr optimistisch. 15.07.2025

2023 fand in Australien und Neuseeland die Frauen-Weltmeisterschaft statt. Die Australierinnen schafften es damals bis ins Halbfinale, was dort eine grosse Euphorie auslöste. Die drei Fans wünschen der Schweiz ähnliches: «Ich will, dass die Schweiz weiterkommt und gut spielt. Wir haben Australien an der Heim-WM gesehen und sie waren gut. Das war fantastisch für uns. Ich will wirklich, dass die Schweiz gut spielt.»

Dass die Schweiz gegen die Superstars aus Spanien eine wirkliche Chance haben, glauben sie aber eher nicht: «Sie hatten Pech mit der Auslosung. Spanien ist das schwierigste Team, das es gibt.» So lautet der Resultat-Tipp dann auch: 4:1 für Spanien.

