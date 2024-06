Ich sehe einen Manu, der sehr ruhig und gelassen ist. Seine Stärken sind bekannt. Aber wir haben immer gesagt im Klub ist die eine Sache, in der Nati die andere. Aber ich habe das Gefühl, jeder Spieler weiss, was wir in jeder Phase des Fussballs machen sollen. Ich bin stolz auf die Leistungen und welchen Fussball wir gezeigt haben. Wir haben immer gesagt, das Team macht den Erfolg. Klar, es gibt wichtige Spieler, auch Leader, aber der Erfolg ist nur dank der ganzen Mannschaft möglich. Aber jeder kann sehen, wie wichtig Akanji ist. Er zeigt auch auf dem Platz diese Souveränität.