Yakin: «Es ist wunderschön, diese Emotionen bei den Fans zu sehen» Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin spricht im «Heimspiel bei der Nati» über die Schweizer Fans und wie sich das mit der La-Ola-Welle ergeben hat. 26.06.2024

Vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Italien ist Nati-Trainer Murat Yakin zu Gast im «Heimspiel bei der Nati». Dabei schwärmt er von den Nati-Fans und erklärt, weshalb er die La-Ola-Welle macht.

Michael Wegmann (Text), Ronja Zeller (Video) Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Unser Nati-Trainer Murat Yakin gibt vor den Schweizer EM-Partien den Anheizer im Stadion, feiert mit den Nati-Fans mit der La-Ola-Welle.

Bei blue Sport erklärt Yakin, wie es dazu gekommen ist. «Ich wollte nicht ein Entertainment-Programm sein, aber das hat sich so ergeben», sagt er.

Er und die Spieler geniessen nicht nur die Spiele vor den begeisterten Nati-Fans, sondern auch die Busfahrt zum Stadion. «Es ist fantastisch, wie wir bei den Stadien empfangen werden», sagt Yakin. Mehr anzeigen

Xhaka, Akanji, Ndoye & Co. begeistern mit ihren Auftritten bisher an der EM in Deutschland die Schweizer Fans. Und die Schweizer Fans begeistern Murat Yakin und sein Team.

Der Nati-Trainer verrät im Heimspiel auf blue Sport, dass er zwar nicht viel von der tollen Stimmung in der Schweiz rund um die Nati mitbekomme, was aber in Deutschland vor und während den Spielen abgehe, sehr wohl.

«Es ist wunderschön, diese Emotionen zu sehen»

Im Nati-Bus unterwegs zum Stadion sei ein Erlebnis, sagt Yakin. «Es ist fantastisch, wie wir bei den Stadien empfangen werden. Es ist wunderschön, wenn wir diese Begeisterung, diese Emotionen und glücklichen Gesichter bei unseren Fans sehen.»

Ob gegen Ungarn, Schottland oder Deutschland, die Nati-Fans sind auch in den Stadien nicht zu überhören. Von Minute eins sind sie auf Betreibstemperatur. Auch dank Yakin. Dieser macht vor dem Anpfiff jeweils den Einheizer, dreht eine Runde und jubelt den tausenden Schweizern zu. La-Ola-Welle inklusive! Wie kam es dazu? «Das ist alles spontan entstanden.»

Murat Yakin begrüsst die Fans vor dem Spiel gegen Deutschland mit der Welle. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

«Ich wollte nicht ein Entertainment-Programm sein»

Ganz am Anfang habe er sich für die Unterstützung der Fans bedanken wollen, verrät Yakin, «es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass sie uns derart anfeuern. Vor den letzten beiden Spielen hat mich dann das Publikum zur La-Ola-Welle animiert und ich habe mitgemacht. Ich wollte nicht ein Entertainment-Programm sein, aber das hat sich so ergeben.»

Sieht man ihn im Achtelfinal sogar mit einem Megafon in der Hand? Yakin lacht und sagt: «Nein. Alles hat irgendwo seine Grenzen. Es ist toll, wie es ist. Die Fans singen meinen Namen und applaudieren. Darauf bin ich stolz und fühle mich geehrt. Aber mehr muss es nicht sein.»

Er geniesst den Hype im Moment, weil er weiss, dass dieser nicht selbstverständlich ist. Im letzten Herbst war die Stimmung rund um die Nati und Trainer Yakin noch auf dem Tiefpunkt. «Wir haben die richtigen Schlüsse aus diesen Quali-Spielen gezogen», sagt Yakin.

Lieber spricht er über heute. «Es ist ein neues Jahr und eine andere Zeit. Wir sind gut in die EM gestartet und jetzt freuen wir uns alle auf die K.o.-Phase.»

Die ganze Sendung im Video