Ein Mathematiker spricht über die Titel-Chancen der Nati Jonas Bächinger ist Mathematiker und bei blue Sport im Gespräch. Seiner Hochrechnungen zufolge ist Spanien Top-Favorit auf den Europameistertitel. Die Schweiz ist in diesem Ranking an zehnter Stelle. 27.06.2024

Die Schweiz träumt an der EM gross. Doch wie gross stehen die Chancen auf den EM-Titel wirklich? blue Sport hat bei einem Mathematiker nachgefragt.

Linus Hämmerli & Luca Schaeffner Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz trifft im Achtelfinale der EM auf Italien. Dass die Nati die Squadra Azzurra schlägt, ist durchaus wahrscheinlich, wie Hochrechnungen von Mathematiker Jonas Bächinger zeigen.

Top-Favorit auf den EM-Titel ist Spanien, gefolgt von England. Die Schweiz liegt hier auf Rang zehn.

Vor den Achtelfinals sind noch 64 verschiedene Final-Paarungen möglich. Das wahrscheinlichste Duell ist jenes zwischen Spanien und England. Mehr anzeigen

Die Schweiz träumt an der EM gross. Granit Xhaka hat – wie immer – bis zum Finale gepackt, auch Ricardo Rodriguez strebt beim Turnier in Deutschland das Endspiel an.

Die Gruppenphase ist überstanden, nun steht die K.o.-Phase an. «Die Chancen auf den Viertelfinal der Nati sind bei 41 Prozent», sagt Jonas Bächinger. Der Mathematiker hat für blue Sport die Achtelfinal-Paarungen unter die Lupe genommen.

Die Nati im Europameister-Ranking in den Top Ten

Die Schweiz befindet sich in der schwächeren Tableau-Hälfte. «Allerdings ist es ein zweischneidiges Schwert», so Bächinger. Im Achtelfinal wartet mit Italien eine harte Nuss auf die Schweiz, im Viertelfinale träfe die Nati zu 75 Prozent auf England, «auf die stärkste verbleibende Mannschaft in dieser Hälfte».

Der Turnierbaum der EM 2024. blue Sport

Stand jetzt stehen die Chancen auf eine Halbfinal-Quali der Nati bei 17 Prozent. Diese würde sich nach dem Erreichen des Viertelfinals aber verändern. Die Hochrechnungen von Bächinger ergeben: Die Nati erreicht zu acht Prozent den Final, die Chancen auf den EM-Titel belaufen sich auf drei Prozent. Will heissen: «Die Schweiz ist der zehnt wahrscheinlichste Europameister.»

Spanien Favorit, England und die Niederlande als Profiteure

Doch wer ist der Mathematik zufolge Kronfavorit auf den EM-Titel? «Summa summarum ist es sehr, sehr eng», hält Bächinger fest. Die beste Quote weist Spanien aus (15 Prozent), gefolgt von England (14 Prozent), Frankreich (12 Prozent), Niederlande (11 Prozent) und Deutschland (10 Prozent).

Vor den Achtelfinals sind noch 64 verschiedene Final-Paarungen möglich. Das wahrscheinlichste Duell ist jenes zwischen Spanien und England (7 Prozent). Die Chancen auf das Spiel Spanien gegen die Niederlande liegen bei sechs Prozent.

Gemäss Bächinger gehören die Niederlande und England zu den Profiteuren. «Ausgerechnet die Mannschaften, die eine eher schwache Gruppenphase gespielt haben» seien nun in der schwächeren Tableau-Hälfte angegliedert.

Auch an einem kleinen Kuchenstück kann man sich die Zähne ausbeissen

In der Hälfte mit weniger Hochkarätern befindet sich auch der viel besagte Geheimfavorit Österreich. Die Mannschaft von Ralf Rangnick wird sich zu 26 Prozent für den Halbfinal qualifizieren. Stelle man sich einen runden Kuchen vor, wäre das mit über einem Viertel ein ziemlich grosses Stück.

Auch wenn die Schweiz mathematisch ein kleines Kuchenstück der möglichen Finalteilnehmer ausmacht, kann sich jeder Gegner auch an einem kleinen Stücklein die Zähne ausbeissen. Und mit jeder überstandenen Runde werden die Chancen grösser – und plötzlich hat sich der volle Koffer von Granit Xhaka mehr als gelohnt und Ricardo Rodriguez erreicht sein angestrebtes Ziel.

