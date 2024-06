Böni: «Einfach nur genial, die Mannschaft hat keine Grenze» Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, ist nach dem 2:0-Achtelfinal-Sieg gegen Italien begeistert vom Auftritt der Schweizer Nati. 29.06.2024

Die Schweiz spielt Italien an die Wand. Sie überzeugen als Kollektiv und lassen das ganze Land vom grossen Coup träumen. Die Einschätzung nach dem Achtelfinal-Kracher.

Von Andreas Böni aus Berlin Martin Abgottspon

«Was für eine Dominanz, was für eine Spielidee, was für eine Mannschaft. Europameister Italien einfach mal so rausgekegelt. Nicht einfach nur rausgekegelt, an die Wand gespielt, dominiert, einfach eine überragende Leistung.

Die beiden Magier, die zwei mit dem Zauberstab: Murat Yakin und Granit Xhaka. Wir erinnern uns an letzten Herbst, da hiess es, unter Murat Yakin gäbe es keine Zukunft mehr. Dann sitzen die beiden zusammen, entwickeln eine Spielidee, die völlig passt.

Sie bauen die Jungen ein, diese zahlen es zurück. Fabian Rieder mit einer Riesenleistung, Ruben Vargas mit einer Superleistung, Remo Freuler, top in diesem System eingebunden.

Einfach nur genial. Die Mannschaft hat keine Grenzen. Jetzt der Viertelfinal gegen England oder Slowakei. Auch da ist es möglich, dass man gewinnt. Weil die Nati eine Spielidee hat. Sie weiss, wie man gegen vorne spielt. Italien hat 0,0 Spielideen gehabt. Aber keiner soll sagen, die Italiener waren zu schlecht. Nein, die Schweiz war einfach richtig stark und lässt uns vom ganz, ganz Grossen träumen.»

Fringer: «Die beste Nati, die ich je gesehen habe» Die Schweiz zieht mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen Italien in den EM-Viertelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Experte und Ex-Nati-Coach Rolf Fringer. 29.06.2024

