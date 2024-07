Ramon Vega: «Für mich ist die Schweiz Favorit» Ramon Vega spielte in England und 23. Mal für die Schweiz. Die tollen Leistungen der Nati schwappen bis zu ihm nach Dubai über. 05.07.2024

Ramon Vega lebte und spielte lange Zeit in England. Der Ex-Nati-Verteidiger analysiert für blue Sport den Viertelfinal-Kracher der Schweiz gegen die Three Lions.

Ramon Vega (53) ist an der Sonne. Aus dem warmen Dubai («wir haben 45 Grad») nimmt sich der ehemalige Nati-Verteidiger, der lange Zeit für Tottenham in der Premier League spielte, Zeit für blue Sport. «Die ersten ausgeschiedenen Spieler kommen bereits hierher für Urlaub. Ich hoffe, die Schweizer noch nicht nach dem Samstag.»

Ramon Vega über ...

... die Anerkennung der Nati in England

«Wir haben jetzt eine andere Nati als zur Zeit, als ich gespielt habe. Unser Team wird total anerkannt. Früher sprach man im Zusammenhang mit der Schweiz immer von Käse oder von Bankern. Nun werden wir für den Fussball geschätzt. Das macht mich stolz als Schweizer.»

... die Stimmung in England gegenüber der eigenen Nationalmannschaft

«Die Fans und die Medien sind enttäuscht von den Leistungen bisher. Und alle sagen mir, dass die Schweiz nun eine gute Chance hat, um weiterzukommen. Bisher war immer England klar der Favorit. Inzwischen kann man fast glauben, die Schweiz sei es. Die Engländer haben riesen Respekt vor uns.»

... die Leistungen von Harry Kane und Jude Bellingham:

«Sie sind ganz klar die besten zwei Spieler. Und auf sie müssen die Schweizer grausam aufpassen.»

Jude Bellingham und Harry Kane schossen England gegen die Slowakei eine Runde weiter. IMAGO/Newscom / GDA

... die Gerüchte, dass England-Coach Gareth Southgate gegen die Schweiz sein System anpassen und mit einer Dreierkette spielen könnte

«Davon habe ich gelesen. Auch bei der BBC und Sky Sport, wo ich Interviews gegeben habe, wurde viel davon gesprochen. Murat Yakin hat bis jetzt alle brutal überrascht. Schon gegen Ungarn. Er hat immer Risiko auf sich genommen, aber es war ein kalkuliertes Risiko. Die Schweiz war sehr flexibel, von der Spielanlage her. Das ist das, was Gareth Southgate grosses Kopfweh macht. Auch darum denkt er jetzt plötzlich an ein neues System, um die Schweizer zu überraschen. Wir werden sehen, ob das gelingt.»

England-Coach Gareth Southgate und Nati-Trainer Murat Yakin. KEYSTONE

... sein Verhältnis zu seinem Ex-GC-Mitspieler Murat Yakin

«Er hat einen super Job gemacht. Man sieht seine Qualität, dass er gewisse Finessen beherrscht. Die Connection zwischen ihm und der Mannschaft ist hervorragend. Denn am Ende brauchst du ja die Spieler, die es für dich umsetzen. Er hat der Mannschaft eine Handschrift gegeben und die Flexibilität macht den Gegner nervös. Man sah es gegen Italien. Muri ist als Mensch und Trainer immer derselbe geblieben: bodenständig und sehr clever.»

... seine Resultat-Vorhersage zum Viertelfinal-Kracher

«Die Frage ist, wie die Nati den mentalen Druck, dass sie auch als Favoriten gesehen werden, verarbeitet. Aber für mich ist klar, dass der Druck bei den Engländern liegt. Ein Ausscheiden gegen die Schweiz wäre ein Embarrassement – eine Peinlichkeit.»