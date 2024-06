Johan Vonlanthen: «Mein Rekord wird in Deutschland gebrochen» Der bisher jüngste Torschütze an einer EM-Endrunde glaubt, dass sein Rekord jetzt gebrochen wird. Lamine Yamal soll es sein, der in Deutschland trifft. Ein Rückblick und Ausblick von Ex-Nati-Star Johan Vonlanthen. 13.06.2024

Johan Vonlanthen (38) kriegt Gänsehaut, als er sich mit blue Sport sein historisches EM-Tor von 2004 ansieht. Der jüngste EM-Torschütze der Geschichte ist sicher, dass Spaniens Wunderkind Lamine Yamal (16) seinen Rekord brechen wird: «Er ist so gut und so reif für sein Alter.»

Michael Wegmann (Text), Julian Barnard (Video) Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Mit blue Sport erinnert sich das ehemalige Schweizer Jahrhunderttalent Johan Vonlanthen an sein historisches EM-Tor in Portugal 2004.

Bis heute ist er damit der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten. «Dieses Tor werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen», sagt Vonlanthen.

Ein Rekord für die Ewigkeit? Wohl kaum. Bei Spanien dürfte sein Erbe im Kader stehen: Lamine Yamal ist erst 16, ein Megatalent und torgefährlich dazu. «Als ich Lamine Yamal zum ersten Mal spielen sah, da wusste ich: Das war's wohl mit meinem Rekord», sagt Vonlanthen und lacht.

Am 26. Juni 2004 schreibt Johan Vonlanthen im Estadio Municipal in Coimbra EM-Geschichte. In der 26. Minute schiebt er den Ball an Frankreich-Keeper Fabien Barthez vorbei ins Netz und gleicht den Führungstreffer eines gewissen Zinédine Zidane aus.

In seinem ersten Nati-Auftritt von Beginn weg trifft er und zementiert seinen Ruf vom Fussballwunderkind. Gerade mal 18 Jahre, 4 Wochen und 20 Tage ist Vonlanthen da alt und löst Wayne Rooney als jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten ab.

Jüngster EM-Torschütze aller Zeiten – das ist er bis heute! Als der mittlerweile 38-Jährige mit blue Sport seinen geschichtsträchtigen Treffer ansieht, gerät er ins Schwärmen. «Diesen Moment werde ich mein Leben lang nie vergessen. Es ist ein schönes Gefühl..»

«Das Tor! – Als wäre es gestern gewesen»

Er müsste sich die Bilder aus Coimbra gar nicht anschauen, er kennt auch heute noch, 20 Jahre später, den Spielzug auswendig. «Gygax spielt zu Yakin, der lässt durch. Cabanas übernimmt, spielt in die Tiefe ... und ich komme in den Rücken der Verteidigung. Dieses Tor ist noch immer so präsent, als wäre es erst gestern gewesen.»

Vonlanthen setzt sich gegen Lizarazu durch und schiebt den Ball an Barthez vorbei. imago

Vor diesem Tor hatten ihm die Topklubs den roten Teppich ausgelegt, nach dem Treffer lag dem damaligen Sturmjuwel von PSV Eindhoven die Fussballwelt zu Füssen. Am Ende ist ihm die ganz grosse Weltkarriere, die ihm prophezeit wurde, jedoch verwehrt geblieben.

«Habe in meiner Karriere viele schöne Momente erlebt»

Statt Real Madrid oder Bayern München hiessen seine Stationen RB Salzburg oder Brescia. «Im Nachhinein wäre es cleverer gewesen, hätte ich bei Eindhoven mehr Geduld gehabt und auf meine Chance gewartet, statt sofort wechseln zu wollen», sagt er.

Doch ruhig bleiben war bei all dem Hype, der um ihn entstand, nicht so einfach. «Ich war jung, wollte Stammspieler sein. Zudem habe ich auch Druck von aussen gespürt», sagt Vonlanthen.

Heute ist Vonlanthen Teil des Trainerstabs beim FC Zürich und glücklich und zufrieden. Auch wenn er auf seine Karriere zurückblickt. «Ich habe so viele schöne Momente erlebt in meiner Karriere.»

«Als ich Lamine spielen sah, da wusste ich: 'das war's'»

Der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten ist er noch immer. Die Frage jedoch ist legitim: Wie lange noch?

Denn das Wunderkind des FC Barcelona Lamine Yamal steht mit gerade mal 16 Jahren nicht nur im spanischen Kader, der Offensivspieler dürfte auch zum Einsatz kommen. Yamal stand in den letzten Tests immer in der Startformation.

Lamine Yamal gilt schon mit 16 Jahren als Hoffnungsträger der Spanier. Keystone

Yamal darf zwar noch nicht Autofahren, Fussballspielen tut er aber schon wie ein ganz Grosser. Das Jahrhunderttalent hat in Spanien schon quasi jeden Bubi-Rekord gebrochen.

Die Bubi-Rekorde von Lamine Yamal Jüngster Debütant von Barcelona (15 Jahre, 9 Monate, 16 Tage)

Jüngster Torschütze in La Liga (16 Jahre, 87 Tage)

Jüngster spanischer Nationalspieler (16 Jahre, 57 Tage)

Jüngster Torschütze in der EM-Quali (16 Jahre, 1 Monat, 26 Tage) Mehr anzeigen

Geht nun auch Vonlanthens EM-Rekord flöten? Vonlanthen lacht und sagt: «Als ich Lamine Yamal zum ersten Mal spielen sah, da wusste ich: Das wars wohl mit meinem Rekord». Er schwärmt von den Auftritten des Youngsters. «Er ist so stark und so reif für sein Alter. Ich denke, er wird auf jeden Fall ein Tor machen.»

Vielleicht schon am Samstag? Dann trifft Yamal mit Spanien auf Kroatien. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.