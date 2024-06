Steven Zuber hat sich gegen Österreich wohl nicht schlimmer verletzt. Imago

Bei der EM-Hauptprobe gegen Österreich muss Steven Zuber verletzt vom Platz. Erste Untersuchungen ergaben nun, dass die EM für ihn deshalb eher nicht in Gefahr ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schweizerische Offensivspieler Steven Zuber musste bei der EM-Generalprobe gegen Österreich verletzt ausgewechselt werden.

Erste Untersuchungen deuteten darauf hin, dass keine schwere Verletzung vorliegt. Weitere Tests sollen Klarheit bringen.

Zuber gilt als einer der wichtigsten Spieler im Team und wird als kreativer und dynamischer Aktivposten geschätzt. Mehr anzeigen

Steven Zuber hat sich hohe Ziele gesteckt für die EM in Deutschland. Umso mehr, weil er für die Nati in der Offensive aktuell Dreh- und Angelpunkt ist. Beim Test gegen Österreich dann aber die Schrecksekunde. Zuber greift sich an die Wade und verlässt anschliessend das Spielfeld.

Nun stellt sich die Frage, ob neben Breel Embolo ein weiterer Hoffnungsträger der Schweizer Offensive ausfällt. «Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes», äusserte sich Nati-Trainer Murat Yakin nach dem Spiel. Laut Informationen von «20 Minuten» ergaben erste Untersuchungen im Kybunpark nun aber, dass eine schwere Verletzung ausgeschlossen werden konnte. Weitere Tests sollen nun Klarheit und hoffentlich Entwarnung bringen.

Der kreative Aktivposten in der Offensive

Zuber, der ein Jahr lang nicht für die Nati nominiert wurde, hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach seiner Auswechslung gegen Österreich wurde seine Präsenz auf dem Platz schmerzlich vermisst. Er war ein absoluter Aktivposten in der Offensive, wirbelte kreativ und arbeitete mannschaftsdienlich. Bereits nach dem Estland-Spiel und seinem schönen Lattenkreuz-Treffer erhielt er Sonderlob von allen Seiten.

So auch von Murat Yakin: «Er spielt intelligent, ist immer anspielbar und gibt seinen Mitspielern Möglichkeiten», so der Trainer. «Seine Dynamik, Ideen und Kreativität – Steven hilft seiner Mannschaft offensiv und defensiv.»

Zubers Rückkehr in die Nationalmannschaft und seine Leistungen haben ihn zu einem der wichtigsten Spieler im Team gemacht. Die Hoffnung, dass seine Verletzung nicht schwerwiegend ist, bleibt gross. Sollte Zuber für die EM ausfallen, wäre dies ein herber Rückschlag für die Schweizer Nati, die auf seine Kreativität und Dynamik setzt.

