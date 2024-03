Es ist wichtig, dass die Nati in Irland den Bock umstossen kann Die Nati wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Kann die Schweiz am Dienstag in Irland endlich wieder einmal gewinnen? Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni. 25.03.2024

Die Schweizer Nati ist in Dublin angekommen, wo am Dienstag das Testspiel gegen Irland ansteht. Hier sind die wichtigsten News rund ums Spiel und das Team von Murat Yakin.

Liebes-Bekenntnis

Torhüter Yvon Mvogo wird aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Yann Sommer und Gregor Kobel auch in Irland im Tor stehen, nachdem er beim 0:0 in Dänemark eingewechselt worden war. «Es war nicht einfach, in so ein Spiel reinzukommen. Aber ich bin immer allzeit bereit», sagt Mvogo am Tag vor dem Spiel an der Pressekonferenz.

Wie sieht er die Konkurrenz? «Das stört mich nicht, ich bin Teil der Mannschaft und der Trainer entscheidet.» Dann fügt er lachend an: «Und ihr Medien schreibt sowieso, was ihr wollt.» Yakin schmunzelnd: «Danke, dass du meinen Job gemacht hast. Deswegen liebe ich ihn, weil er immer einen Smile draufhat.»

Yakin über Mvogo: «Ich liebe ihn» Yann Sommer und Gregor Kobel sind verletzt, so kommt Yvon Mvogo in den Nati-Testspielen zum Handkuss. Und der Lorient-Goalie kriegt am Tag vor dem Spiel auch noch ein Liebes-Bekenntnis von Trainer Murat Yakin. 25.03.2024

Fragezeichen

Ruben Vargas und Manuel Akanji verpassen angeschlagen das Abschluss-Training. Es ist offen, ob sie spielen können. Dafür dürften Vincent Sierro, Becir Omeragic und Derek Kutesa zum Einsatz kommen. «Ich habe vor, alle drei einzusetzen.» Zu erwarten ist, dass Nico Elvedi spielen wird.

Ticket-Zoff

Irland testete am Samstag zuhause gegen Belgien und erreichte ein respektables 0:0 unter Interims-Trainer John O’Shea. Das Aviva-Stadion in Dublin sollte mit über 50'000 Fans ausverkauft sein, doch wie der «Irish Mirror» berichtet, blieben trotzdem aus Protest einige Plätze leer. Der Grund: Der irische Verband hatte die Tickets im Paket mit dem Schweiz-Spiel verkauft, was einigen sauer aufstiess. Gegen die Nati ist daher auch am Dienstag eine stimmungsvolle Atmosphäre zu erwarten, das Stadion soll wieder voll sein.

Negativ-Bilanz

18 Mal hat die Nati gegen Irland gespielt (sieben Heimspiele, 11 Auswärtspartien). Sechs Siegen stehen vier Unentschieden und acht Niederlagen gegenüber. Beim letzten Spiel in Dublin am 5. September 2019 gabs ein 1:1: McGoldrick hatte in der 85. Minute den Treffer von Fabian Schär (74.) egalisiert.

Britisches Wetter

Grau, regnerisch, neblig und mit Winden um die 40 Stundenkilometer – Dublin zeigt sich am Tag vor dem Spiel in Irland nicht von seiner schönen Seite. Auch am Spieltag wird’s kaum besser: Es sind Regen und nur knapp sieben Grad Celsius angesagt.

Entwarnung

Wie schlimm ist Yann Sommer nach seinem Abknicken in Dänemark verletzt? Es sieht gut aus. Inter Mailand meldete eine Verstauchung des Knöchels und man entscheide von Tag zu Tag. Klingt nach kurzer Genesungsdauer für den Torwart.